Illés Zoltán: Áder csak megmondóember, nem környezetpolitikus

A klímakatasztrófa kihirdetését támogatja Illés Zoltán egykori környezetvédelmi államtitkár.

A főváros és több kerület is helyesen hirdetett klímakatasztrófát, mert ezzel azt deklarálták, hogy valóban akarnak ezzel a problémával foglalkozni – jelentette ki a XVIII. kerületi önkormányzat lapjának adott interjújában Illés Zoltán. A jelenleg is Fidesz-tag politikus, aki 2014-ig környezetvédelmi államtitkár volt, a cikkben kifogásolja, hogy a kormány nem működtet önálló környezetvédelmi tárcát, mert – mint mondja – a „XXI. század elején, a klímaváltozás, a hulladékkal összefüggő problémák, a levegőszennyezési ügyek kellős közepén igenis kell, hogy legyen egy integratív államigazgatási egység” ezen a területen, mert a politikában nem létezik az a kérdéskör, amelynek nincs minisztériumi szintű intézményes központja. Környezetpolitikusként lesújtó véleményt fogalmaz meg a cikkben Áder János, Schmidt Mária és Hoppál Péter ezen a területen elhangzó megnyilvánulásairól, mondván „a felsorolt személyek egyike-másika nem üti meg a politikus kategóriát”, csak megmondóember. Illés Zoltán szerint nincs baloldali vagy jobboldali klímaügy, a kérdés az, mire van politikai szándék, s szavaiból az derül ki: ebből a szempontból Magyarország nem áll jól. „Ha Kenyában be lehetett tiltani az egyszer használatos műanyag zacskókat, akkor nálunk miért nem lehet” – teszi fel a kérdést a kormánynak címezve. Hozzáteszi azt is, hogy a klímakatasztrófa kihirdetése szimbolikus üzenet a közvéleménynek is, hogy mindenkiben tudatosuljon a kérdés fontossága. Hátha eljutunk oda, hogy a munkahelyi főnökök arra kérik a területükön dolgozókat, gondolják végig egyenként, mit lehet tenni a környezetünkért. Egy pizzériában például azt – hangzik a hétköznapokban tetten érhető válasz –, hogy holnaptól papírzacskót adnak a tésztaszelethez és nem műanyagot.