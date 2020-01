Szujó Zoltán az M4 Sporton kért bocsánatot az a csatornától, ahol szerinte magas szintű munka folyik

A tavaly novemberi pedagógustüntetésen átadott petíciókra sem reagáltak a szakminisztériumok. A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke szerint a kormány ígérgetésekkel húzza az időt.

Hiába fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz több mint 150 ezer pedagógus jövőjét érintő kérdésekkel a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) vezetője, a kormányfőtől mind a mai napig nem érkezett válasz – nyilatkozta lapunknak Szabó Zsuzsa PSZ-elnök. Elmondta azt is, a tavaly novemberi pedagógustüntetésen petíciót adtak át az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) és az Innovációs és Technológiai Minisztérium képviselőinek, ám ennek sem lett semmilyen következménye. A tüntetésen bejelentették: ha a kormány nem teljesíti a szakszervezet követeléseit, januárban sztrájkra is sor kerülhet. Ám a kormány időhúzó taktikája miatt erre – egyelőre – nem kerül sor. Szabó Zsuzsa felidézte, decemberben Latorcai Csaba, az Emmi közigazgatási államtitkára biztosította őt arról, hogy a PSZ követeléseit napirenden tartja a kormány, december 23-áig pedig döntés is születhet. Ez végül nem történt meg, ezért a PSZ-elnök január 7-én újabb levelet írt az államtitkárnak, amire továbbra is az volt a válasz: a kormány tárgyalja a kérdést. Szabó Zsuzsa arra is emlékeztetett: a PSZ az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság tagjaként már 2019. június 19-én elküldte a sztrájk esetén még elégséges szolgáltatásra vonatkozó javaslatát a kormánynak, ám a kabinet részéről mindmáig nem álltak elő saját javaslattal. A kérdésben hamarosan a bíróság dönthet. A PSZ országos vezetősége időközben úgy határozott, hogy megalakítják a Pedagógusok Sztrájkbizottságát, s ha az elégséges szolgáltatásokról megszületik a bírósági döntés, a tárgyalások során azt fogják alapul venni. Szabó Zsuzsa elmondta, a gyermekfelügyelet kérdésében van nézeteltérés a szakszervezet és a minisztérium között: a PSZ szerint sztrájk idején csak a bentlakásos intézményekben kell biztosítani a felügyeletet, az Emmi szerint viszont minden intézményben. Szabó Zsuzsa szerint így viszont teljesen értelmetlenné válna a sztrájk. A PSZ sztrájkköveteléseket is megfogalmazott: