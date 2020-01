Karácsony: Idén kezdődik a Merlin Színház felújítása

A neves művész születésnapjához kötődő fesztivál ingyenes előadásai alkalmával a zene hatalmát jótékony célra is bevetik, idén a Magyar Gyermekmentő Alapítványt segítik. A befolyt összegből az alapítvány lélegeztetőgépet szeretne vásárolni.

Bach az aluljárókban, iskolákban, templomokban, kórházakban, és valódi hangversenytermekben: mindenhol, ahol akadhat közönsége. A Bach Mindenkinek Fesztivál koncepciója, amely idén március 16.-22. között zajlik. A 2015-ben indult eseménysorozat ötletét a Bach in the Subways (Bach az aluljárókban) adta, amely Dale Henderson New York-i csellista ötlete volt. Magyarországon Kovács Zalán László tubaművész, a fesztivál igazgatója karolta fel a kezdeményezést, aki lapunknak elmondta, itthon ez az eseménysorozat a világon egyedülálló módon szélesedett ki. Így különleges programok is megvalósulhattak, például Medveczky Ádám fúvószenekart vezényelt, de rajta kívül más jelentős művészek is megjelentek a programokon, például Miklós Erika vagy Kelemen Barnabás. „A fesztivál megszervezése egy évig tartó munka, és támogatókat annak ellenére is be kell vonnunk, hogy a legkisebb költségvetésű ilyen jellegű eseménysorozat vagyunk. Tavaly az EMMI volt a legnagyobb szponzor, idén - két hónappal a kezdés előtt - még mindig nem teljes a névsor - tudtuk meg a főszervezőtől. „A fesztivál programjait nem mi fejlesztettük tudatosan, hanem ahogyan egyre több és több művész jelentkezett, egyre több település és helyszín jelezte, hogy helyet adnának az eseményeknek. A világon egyedülálló – ez alapvető elképzelésünk volt -, hogy ezeken a koncerteken nem lehet jegyeket árusítani. Ez azért lehetséges, mert a művészek ellenszolgáltatás nélkül játszanak, ami szintén nem létezik máshol, sok helyen nem is értik, ilyen hogy lehet. Viszont azt kértük a közönségtől, hogyha szívesen járulnának hozzá a költségeinkhez, ne miket, hanem egy közérdekű célt támogassanak. Mi nem gyűjtünk, csak a lehetőséget biztosítjuk: így tudott tavaly a Bethesda Kórház Alapítvány 3,5 millió forinthoz jutni, amelyet egy korszerű lélegeztető-altatógépre fordítottak" – derült ki a művész szavaiból. A Bethesda Gyermekkórház főigazgatóját, Velkey Györgyöt arról kérdeztük, hogyan találták meg azt a lehetőséget, amit a Bach Mindenkinek Fesztivál kínált. „Az események sok zenekedvelőt megfogtak, mi is követtük őket itt a kórházban, és a fesztivál vezetőivel, szervezőivel, művészeivel beszélgetve jutottunk arra, hogy a beteg gyerekek azok, akiknek a legnagyobb hasznára lehet ez az ügy. A koncerteken munkatársaink voltak jelen a gyűjtőurnákkal, és néhány szóval elmondták, milyen munkát végeznek, így az emberek jóakarata révén meg tudtuk vásárolni a sajtótájékoztatón is bemutatott altató-lélegeztetőgépet. "Tavaly - hosszú beszélgetés után - a fesztivál és a Magyar Kórházszövetség elnöksége nyitotta ki azt a lehetőséget a zenészek előtt, hogy gyereknek, de idősebbeknek is Bach zenéjét vigyenek be a kórtermekbe közvetlenül az ágyaikhoz. Az idén további helyszíneken lesz lehetőség arra, hogy ezt a kiegészítő gyógyító tevékenységet folytassák. A betegségek, kórházi tartózkodások lelkileg is megterhelők a gyerekeknek és családjuknak egyaránt, nem csak pszichológusok lehetnek ilyenkor segítségükre, hanem indirektebb módon a zene is adhat választ sebekre, nem csak pillanatnyi örömöt nyújtva" – magyarázta az igazgató. A gyűjtések idén a Magyar Gyermekmentő Alapítvány javára folytatódnak. Gesztes Éva, a szervezet szakmai igazgatója elmondta, mentőautóik úgy tekinthetők, mint egy intenzív osztály meghosszabbított karjai, és bennük olyan lélegeztetőgépre van szükségük, amelyek hordozhatók és csecsemőket, de idős embereket is ki tudnak szolgálni. A szükséges összeg – tehetjük hozzá - bizonyára összegyűlik majd, hiszen a 2015-ben még csak öt helyszínen zajló események tavaly már 2000 fellépőt és 40 ezres közönséget vonzottak. Idén már több mint száz helyszínre fog eljutni Bach zenéje, nem csak Magyarországon, hanem a határokon túl is, szerte a Kárpát-medencében.