Infláció alatt nőttek a gyógyászati kiadások

Legalább kétmilliárd forintba kerül majd az adófizetőknek a Mátrai Erőmű bányáinak bezárása - derítette ki Tóth Bertalan MSZP-elnök a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivataltól adatigényléssel megkapott iratok alapján.

Az illetékes hatóság igazolta a pártelnök számára, hogy a Mátrai Erőmű visontai és a bükkábrányi külfejtésének kitermelés utáni rendbetételére kétmilliárd forint biztosítékot tartanak nyilván. Ráadásul, mivel ez egy felső határ, és 2011-ben egyetlen bányájuk is ekkora biztosítékot igényelt, két bányára vetítve a valós alsó érték már négymilliárdra rúghat. A pártelnök tavaly év végén a a parlamentben érdeklődött a kormányfői strómannak tartott Mészáros Lőrinc körétől most állami tulajdonba kerülő szénerőmű bányabezárási költségei iránt. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) illetékes államtitkára, Schanda Tamás azt közölte vele, hogy a biztosítéknak ki kell terjednie a bányakárok megtérítésére, a tájrendezésre, ideértve a hulladékkezelés költségeit is. Vagyis veszünk egy veszteséges erőművet Orbán kedvenc oligarchájától sok pénzért, hogy aztán nekünk kelljen viselni a bányabezárással kapcsolatos költségeket, és elküldeni az ott dolgozók egy részét - véleményezte lapunknak a fejleményeket Tóth Bertalan. A (még meg sem állapított) vételáron felül kétmilliárd forintot már biztos buktak az adófizetők az ügyleten, és az elbocsátandó emberek sorsáról, a nekik nyújtandó segítségről még nem esett szó - fogalmazott a pártelnök. Mások ennél jóval többre - akár százmilliárdot is meghaladó összegre - teszik a Mátrai Erőmű leendő, a vétellel az adófizetőkre háruló bányabezárási költségeit. A parlamentben Tóth Bertalan, párttársa, Korózs Lajos, valamint a DK-s Vadai Ágnes az elmúlt napokban is igyekezett többet megtudni a Mátrai Erőmű rejtélyes állami felvásárlásának körülményeit, illetve az egység vízszennyezéseit illetően. Ám mind a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, mind az ITM, mind a Belügyminisztérium illetékeseiről lepattantak. A július végi vízszennyezések miatt az egységet megbírságolta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – tudta meg a Hvg.hu.