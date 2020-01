Megkéseltek két rendőrt Erdőkertesen, helikopterrel mentették ki őket

Az egyik elítéltet pedig arra kényszerítette, hogy hosszabb időn át mosson rá, mosogasson utána.

Vádat emeltek egy 31 éves férfival szemben, aki fogva tartása alatt több rabtársát is kirabolta – közölte a Heves Megyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint az ózdi férfit már többször elítéltek – részben erőszakos – vagyon elleni bűncselekmények miatt; a fegyintézetben, ahol büntetését töltötte, rendszeresen megfélemlítette és terrorizálta azokat a nála gyengébb fizikumú elítélteket, akikkel közös zárkába került. A vádlott elvette egyikük hazulról érkezett csomagját, melyből nem csak cigarettát és tisztálkodási szereket vett ki magának, hanem még a sértettnek küldött ruhákat is elvette. Amikor a csomag gazdája kérte vissza a ruháit, a férfi megpofozta őt. Egy másik zárkatársára ráparancsolt, hogy adja át neki azokat a nyugtató hatású gyógyszereket, melyeket a börtönorvos kizárólagosan a beteg számára írt fel. A sértett nem akart eleget tenni a felszólításnak, de tiltakozni sem mert, ezért inkább gyorsan bevette és lenyelte a tablettákat, mire a vádlott őt is többször megütötte. Ezután azonban a bántalmazott férfi – több mint egy hónapon át – nélkülözni volt kénytelen a gyógyszereit, mivel attól kezdve azokat a vádlott szedte. Az erőszakos elkövető fenyegetéssel kényszerítette harmadik zárkatársát, hogy hosszabb időn át mosson rá, mosogasson utána. Az Egri Járási Ügyészség két rendbeli rablás bűntettével és egy rendbeli kényszerítés bűntettével vádolja az erőszakos többszörös visszaesőnek minősülő elkövetőt. Az ügyészség a vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság 10 év fegyházbüntetést szabjon ki vele szemben, és állapítsa meg, hogy nem bocsájtható feltételes szabadságra – áll a közleményben.