Jelentősen nőtt a rendőrök elleni támadások száma Magyarországon

Míg 2010 és 2019 között csökkent a rendőrök ellen végrehajtott támadások száma, 2019-ben ez a tendencia megfordult, akkor 137 ilyen eset történt, tavaly pedig már 280 alkalommal támadtak rendőrökre, 113 esetben meg is sérültek az egyenruhások. Az MTI-nek a Kékfényen alapuló beszámolójából kiderült az is, hogy az Ukrajnából Magyarországra menekült több mint egymillió ember többsége tovább is utazott az EU más tagállamaiba, ami gyakorlatilag cáfolja az Orbán-kormánynak azt az állítását, miszerint Magyarország több mint egymillió menekültet fogadott be Ukrajnából.