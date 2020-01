Győzelemre készülnek a Liu testvérek

A spanyol teniszező természetesen véletlenül lőtte arcon a kislányt, akinek vélhetően örökre emlékezetes fájdalomdíjat adott.

Rafael Nadal az argentin Delbonis szerváját próbálta visszaadni a Melbourne-ben zajló ausztrál nyílt teniszbajnokságon, de a gyors adogatás irányt tévesztve a hálónál álló labdaszedő kislány arcát találta el. Szerencsére meg nem sérült, a közvetlenségéről és emberségéről - is - híres világelső azonban ezt a saját szemével ellenőrizte, sőt fájdalomdíjként egy puszit is adott a gyereknek. Az egyébként sima három szettben (6-3, 7-6, 6-1) megnyert mérkőzés után a csuklószorítóját is a kislánynak adta, majd azt nyilatkozta, nagyon megijedt, hiszen egy 200 km/órás sebességgel érkező labda nagyot tud ütni – írta a Promotions.hu