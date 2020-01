Világvégi vadhajtások - Szurcsik József képei a B32 Galériában

Szabadság, együttműködés, sokszínűség, önkormányzatiság, nemzetköziség - ezekkel a szavakkal jellemezte Upor László, a Színház-és Filmművészeti Egyetem rektori feladatokkal megbízott rektor-helyettese az intézmény február 6-án induló negyedik FACT (Festival Arts Cinema Theatre) Fesztiválját.

Kérdésünkre Upor László elmondta, nem gondolják, hogy a fesztiválnak feladata lenne bármilyen módon reagálni az egyetemet az elmúlt hónapokban ért támadásokra. Az egyetem Gothár Péter zaklatási ügye miatt került egyes médiumok és kormányzati szereplők célkeresztjébe. Az intézmény szenátusa tavaly december 2-án juttatta el a szenátus javaslatát, mely szerint Upor László rektori kinevezését támogatják, ám a fenntartó eddig erre nem reagált. A februári három napos rendezvényen csak úgy, mint korábban színházi előadások, filmvetítések, workshopok, koncertek, kiállítások, szakmai beszélgetések kapnak helyet. A fesztiválon hat külföldi (Ausztria, Csehország, Franciaország, Litvánia, Németország, Svájc) és a két hazai színművészeti egyetem hallgatói mutatkoznak be. A kaposvári egyetem növendékei két produkcióval érkeznek: Sztravinszkij Tavaszi áldozat című előadásával, valamint a Lear című beavató előadással. A házigazda egyetem két nagy sikerű előadásával képviselteti magát: az Octopus, avagy Szent György és a sárkány az Ódry Színpadon, az Amphitryon a Padláson lesz látható. A külföldi vendég előadások között található a Végzetes szépség (Marseille), a Biankó (Prága), PITCH! (Verscio - Sávjc), Elefánt (München), Az utolsó (előtti) panda avagy a statik (Bécs) és a Macbeth (Vilnius). A seregszemle filmes blokkjában most először szerepel diákfilmfesztivál. Két napon át az európai felsőoktatási intézmények hallgatóinak legfrissebb alkotásai és a hazai egyetemeken készült mozgóképek egyaránt láthatók. Az idei fesztiválon is megrendezik a tavaly már nagy sikerrel debütált 24 órás filmkészítő versenyt. Bemutatkoznak a látványtervezők is: közös kiállításon láthatóak az SZFE, a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar növendékeinek alkotásai. Külön tárlat foglalkozik a fenntarthatóság tematikájával. Az idei FACT-en a 2019-ben elhunyt Rajk László Kossuth-díjas építész, díszlettervező emléke előtt tisztelegve a Színház- és Filmművészeti Egyetem a látványtervező osztály Szentkirályi utcai épületében található termét nevezi el egykori tanszékvezető egyetemi tanáráról. Kísérőprogramként koncerteket is rendeznek, a Három Hollóban többek közt a Freakin Disco, a Lohuma, az In Silence, a Black Air és a Siaga & Perrin lép majd fel.