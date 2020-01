30 éve őriz egy tucatnyi azonos nevű utcapárt Tolna

Ugyan a levelek és a kihívott szakemberek is rendszeresen eltévednek, de az önkormányzat szerint még így is kényelmesebb inkább semmit sem tenni.



Tolnán visszaütött a magyar településekre jellemző kevéssé fantáziadús névadási gyakorlat - derül ki az RTL Híradó egy csütörtöki riportjából. Ugyanis, amint arról beszámolnak,

a városban 12 utcapárnak azonos a neve.

Kettő van például Árpád, Petőfi, Bartók, Deák, Rákóczi és Ady utcából is. Az érintett utcák lakói arról számoltak be a Híradónak, hogy emiatt gyakran tévednek el a leveleik, vagy a házukhoz hívott szakemberek is.

A kavarodás oka, hogy Tolna 1989-ben összeolvadt Mözs községgel. Többen mondták azt, hogy 30 év után már rendezi kéne az utcanevek ügyét a városban, arra azonban senki sem tudott válaszolni, hogy a tolnai vagy a mözsi neveket kellene-e megtartani.



Az önkormányzat nem nyilatkozott a Híradónak, kamerán kívül viszont tudtak beszélni a jegyzővel. Szerinte eddig azért nem kezdeményezték az utcanevek megváltoztatását, mert az több kellemetlenséget okozna, mint a jelenlegi helyzet: akár azzal is végződhetne, hogy a 12 utca nagyjából ezer lakójának kell okmányt cserélnie.