A parlament lépcsőjén végzett magával egy férfi Szerbiában

Izrael állam történetének legnagyobb diplomáciai eseménye a Jeruzsálemben zajló Holokauszt Világfórum. A rendezvény egy órás csúszással kezdődött Putyin különprogramja miatt.

Az auschwitzi haláltábort felszabadító Vörös Hadsereg egyik katonájának egykori leveléből felolvasott részlettel kezdte megnyitó beszédét Reuven Rivlin izraeli államfő a jeruzsálemi Jad Vasem emlékközpontban rendezett Holokauszt Világfórumon. A leghírhedtebb náci koncentrációs tábor felszabadításának 75. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés a zsidó állam történetének eddigi legnagyobb diplomáciai eseménye volt, amelyen 47 ország magasrangú vezetője jelent meg. Rivlin kiemelte, hogy a holokausztot is előidéző antiszemitizmus máig továbbélő krónikus betegséggé vált. Az antiszemitizmus újjáéledésének veszélyét hangsúlyozta a március 2-i megismételt előrehozott választásra készülő Benjamin Netanjahu is. „A zsidó emberek megtanulták a leckét a holokausztból: azt, hogy nem vehetjük félvállról a megsemmisítést ígérő fenyegetéseket”, mondta az ügyvivő miniszterelnök, emlékeztetve hallgatóságát, hogy a második világháború idején a világ hátat fordított a zsidóságnak. Aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy nincs nemzetközi egység „a világ legantiszemitább rezsimje”, a nukleáris fegyver előállítására és a zsidó állam megsemmisítésére törekvő Iránnal szemben. Netanjahu Izrael nevében köszönetet mondott a rendezvény nagy hiányzójának, Donald Trump amerikai elnöknek és az Egyesült Államokat képviselő Mike Pence alelnöknek „a teheráni zsarnokokkal szembeni harcukat”.

A Moszkvával is szoros kapcsolatot ápoló politikus ugyanakkor Vlagyimir Putyint sem hanyagolta el. Maga a Jad Vasemben zajló központi megemlékezés is egy órás csúszással kezdődött az orosz delegáció azt megelőző különprogramja miatt. A csak csütörtökön reggel érkezett Putyin először kétoldalú megbeszélést folytatott Netanjahuval, majd a jeruzsálemi Sacher parkban együtt avatták fel a leningrádi ostrom emlékművét. Netanjahu itt úgy fogalmazott, „Soha nem felejtjük el, hogy a Vörös Hadsereg nyitotta meg Auschwitz kapuit”. A Jad Vasemben Putyin közös felelősségnek nevezte a második világháború borzalmaira való emlékezést és az antiszemitizmus elleni harcot, s azt emelte ki, hogy az egykori haláltáborokat nemcsak a nácik működtették, „hanem a csatlósaik is a különböző országokban”. Az orosz elnök ezzel burkoltan Lengyelországnak is üzent. Andrzej Duda lengyel elnök ugyanis azért mondta le részvételét a világfórumon, mert számára a rendezők nem biztosítottak megszólalási lehetőséget, míg a második világháború kirobbantásáért Lengyelországot is felelősnek nevező, a Molotov-Ribbentrop paktum ilyen irányú jelentőségét tagadó Putyinnak igen. A lengyel vezetés attól tartott, hogy az orosz elnök a világfórumot is e hamis történelmi propaganda eszközeként használja. A központi ünnepségen a külföldi meghívottak közül csak Mike Pence, Vlagyimir Putyin, Emmanuel Macron francia és Frank-Walter Steinmeier német elnök, valamint Károly herceg brit trónörökös kapott szót. Mike Pence amerikai alelnök szintén az iráni veszélyre hívta fel a figyelmet, arra, hogy Irán az egyetlen állam, amely tagadja a holokausztot és ígéretet tett arra, hogy hazája mindig kitart a zsidóság mellett. A rendezvény apró incidensei sem kerülték el a világsajtó figyelmét. A sort Macron elnök szerdai kirohanása nyitotta, aki azzal került rivaldafénybe, hogy az Óvárosban található, francia állami tulajdonban lévő Szent Anna templomba bementek az őt kísérő, és biztonságát szavatoló fegyveres izraeli biztonságiak. Macron kiabálva tessékelte ki őket a templomból, majd tegnap délelőtt nyilvánosan bocsánatot kért. Az amerikai-orosz feszültség is felszínre került, egy Kreml-közeli portál jóvoltából, amely arról tett közzé videót, amint a központi ünnepségre megérkező Putyin kezet nyújt Károly hercegnek, majd levegőnek nézve halad el Mike Pence alelnök mellett.