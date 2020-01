Kapkodva költözik a Kútvölgyi kórház, Tiborcz köre pedig ezzel is jól jár

Sneider Tamás javaslatára az utolsó pillanatokban módosultak a tisztújítási szabályok. A párt új vezetőjének, Jakab Péternek gyakorlatilag nem lesz lehetősége vétózni.

A Jobbik szombaton tartja tavaly ősszel elhalasztott tisztújító kongresszusát. A leköszönő pártelnök, Sneider Tamás utódjává a küldöttek minden bizonnyal Jakab Pétert, a parlamenti frakció vezetőjét választják majd. Legfeljebb az a kérdés, hogy milyen arányban: kihívója, az erdélyi Lokody Levente az esélytelenek nyugalmával indul. Az alelnöki posztokért folyó küzdelem lényegesen érdekesebbnek ígérkezik. A belső feszültségek abból fakadnak, hogy miközben Jakab „nem ideológia-, hanem emberközpontú pártot” szeretne, amely „nem önmagát, hanem a nemzet egészét képviseli”, mások a jövőben is markánsan jobboldali pártként akarják megjeleníteni a Jobbikot. Jakab Péter kérdésünkre közölte, hogy a „párt elnöksége Sneider Tamás kezdeményezésére hétfőn, vagyis öt nappal a tisztújítás előtt megváltoztatta a párt választási szabályzatát”. Ennek értelmében a hat alelnöki helyre a korábbiaktól eltérően nem nyolc, hanem tizenhat személyt kell minimálisan jelölnie. „Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem lehet élni a vétó eszközével” – tette hozzá Jakab. A hat alelnöki tisztségre ugyanis tizenhatan pályáznak. Tudni kell, hogy a Jobbik pártelnöke az alapszabály szerint megvétózhatja a neki nem tetsző alelnökjelöltek indulását. Ennek lehetőségét viszont erősen korlátozták azzal, hogy tizenhatra emelték a minimális jelöltszámot. A kifogásolt jelöltek "kiejtésével" tizenhat alá csökkenne a létszám, újak indításához pedig az alapszervezetek 10 százalékos támogatási arányára lenne szükség.A vétóval régebben Vona Gábor is élt. Jakab Péter tavaly azzal a kikötéssel vállalta volna el a párt vezetését, ha a kongresszus az általa megnevezett alelnököt is megválasztja. A Jobbikban azonban ultimátumként értékeltek ezt a feltételt, a teljesítése helyett inkább elhalasztották a tisztújítást. Jakab Péter engedett, most már nem ragaszkodik mindenáron a saját jelöltjeihez. Ugyanakkor több forrásból úgy értesültünk, hogy az Origo korábbi közlése – nem szokványos módon – fedi a valóságot: Bana Tibor azért nem indul újra az alelnöki tisztségért, mert Jakab erre az esetre vétót helyezett kilátásba. A konfliktus okáról nem sikerült részleteket megtudnunk. Bana Tibor például csak annyit mondott, hogy a jövőben bármilyen egyéb témában örömmel áll rendelkezésünkre, erről az ügyről azonban nem nyilatkozik. Nincs információnk arról, hogy Jakab mások esetében is vétózni készült volna – ő maga sem jelezte, hogy lenne ilyen szándéka –, a választási szabályok megváltoztatásával mindenesetre már akkor sem tehetné, ha akarná. Az alelnökjelöltek sorában ismert és kevésbé ismert politikusok is találhatók. A Jakab Péter által a hat tisztségre megnevezett nyolc jelölt: Ander Balázs, Balassa Péter, Dudás Róbert, Lukács László, Nunkovics Tibor, Potocskáné Kőrösi Anita, Szilágyi György és Z. Kárpát Dániel. A további nyolc alelnökjelöltből lapunkhoz hét induló neve jutott el: Bencsik János, Gyüre Csaba, Fazakas Attila, Pintér Tamás, Stummer János, Varga-Damm Andrea és Weller-Jakus Tamás. Az Alfahír értesülése szerint a hiányzó név Lokody Levente, aki elnökjelöltként is próbálkozik. Szávay István nem indul alelnökjelöltként, pedig őt a fideszes sajtóban Jakab Péter „legerősebb ellenfeleként” emlegetik. Szávay nem akart nyilatkozni, helyette nemrég közzétett facebookos bejegyzését ajánlotta figyelmünkbe. Ebben arról számolt be, hogy első fokon helyreigazítási pert nyert a Magyar Nemzet online oldala ellen, amely azt állította, hogy Szabó Gábor pártigazgatóval együtt Jakab Péter ellen szervezkedik., Szabó Gábor tizenhat év után megválik pártigazgatói tisztségétől, helyét várhatóan Sneider Tamás veszi át. Az elnökhelyettes minden jel szerint Gyöngyösi Márton, a párt EP-képviselője marad: Jakab lapunknak megerősítette, hogy őt jelöli a posztra, Gyöngyösi pedig azt, hogy elvállalja a felkérést.