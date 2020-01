Soros György egymilliárd dollárból indít globális egyetemi hálózatot

Le akarom zárni a Borkai-érát és el akarom kezdeni a Dézsi-korszakot - mondta Dézsi Csaba András, a Fidesz győri polgármesterjelöltje.

Az Audi-telkek ügyéről 2012-ben írt először a hvg.hu. Abban az időben a győri Fidesz kiállt Borkai Zsolt akkori polgármester mellett. Tényleg nem találtak semmit sem gyanúsnak? Aki ismerte a helyi közéletet, tudhatja, azok után, hogy Borkai Zsolt először nyert polgármesterként, engem - az ő kérésére - minden pozícióból leváltottak, én pedig visszavonultam a pártpolitikától. Csak az egyéni körzetem ügyeivel foglalkoztam, majd a szívcentrum létrehozásán dolgoztam. Csak újságolvasóként találkoztam az üggyel, nem is gondoltam, hogy foglalkoznom kellene vele. Kritikusai szerint annyira passzív volt, hogy a közgyűlések nagy részén nem is vett részt. Valóban, a közgyűlések egyharmadán nem vettem részt. Orvosi teendőim miatt ugyanis néha késtem 20-25 perceket, és mire odaértem, vége lett a közgyűléseknek. Tíz-húsz napirendi ponttal. Kérdezem én: milyen ellenzék az, amelyik lapít, mint nyuszi a fűben és nem szólal fel? Nem kontrollálja a vezetést? Az ellenzék soraiban ült egyébként Pollreisz Balázs is. Ellenfelem ráadásul most azzal kampányol, hogy mit nem tud majd elintézni, ha esetleg megválasztják, mert a közgyűlésben nincs többsége. Ha a helyi Fidesz tudott ezekről az ügyekről, de nem tett semmit, az a baj, ha nem tudott róluk, az a baj. Ezzel nem ért egyet? Magamról már beszéltem, hogy ezekben az években mivel foglalkoztam, másokról nem akarok semmit mondani, nem vagyok nyomozó hatóság. Ők majd teszik a dolgukat. Engem Orbán Viktor kért fel, hogy legyek ebben a helyzetben polgármester. Folt esett a becsületünkön, helyre kell állítani a bizalmat az emberekben a politika iránt. Stabilitás kell, mert egy instabil önkormányzat a leendő befektetőket is elriasztja. Mit mondott önnek Orbán Viktor? Csaba, nyerd meg és csinálj rendet! Hogyan akar nekifogni? Úgy, hogy vége a kampánynak, mostantól ne az ellenfelet, hanem a partnert lássuk egymásban. Békességgel kell vezetni a várost. A politika a „polisz”, a város kifejezésből ered, mindenkinek elsősorban a városért kell dolgoznia. Ebbe beletartozik az is, hogy ne Budapestről mondják meg, mit tegyünk. Egyébként mi úgy mondjuk, „lemegyek Pestre”, hiszen arra folyik a Duna. Borkai Zsolt mögött egy egész üzleti kör állt, amelyik rátelepedett Győr gazdasági életére is. Hogyan akarja ettől megtisztítani a várost? Első körben úgy, hogy a hatóságok munkáját mindenben segítem. Semmit nem áll érdekemben eltitkolni. De nem leszámolásra készülök. A vezetés körül valóban kialakult egy kapcsolati háló, ami működtette ezt a várost, és ha ebben nem helyénvaló dolgok is történtek, akkor azokat a pókhálószálakat el fogjuk vágni. Győr olyan, mint egy család, egy családot is működtetni kell, miközben persze, ha megtelt a szemetes, azt valakinek le kell vinnie. Nem függ túlzottan az Auditól a város gazdasága? Mondjuk azt, hogy nem egy, hanem másfél lábon áll Győr gazdaságilag. Vannak azért komoly cégek az autóiparon túl is. De valóban jobban kell támaszkodni az innovációra, a Széchenyi István Egyetemre. És Borkai Zsolt alatt kialakult egy olyan sport-infrastruktúra is, amire komoly turizmust lehet építeni. A kormány tervei szerint - amelyeket először lapunk ismertetett - Győrbe sem áramlik jelentős uniós fejlesztési forrás. Erről mi a véleménye?

Ebben az esetben fel kell állni és meg kell szólalni az ügyben. Szerintem kellően tudom majd képviselni a kormányban Győr érdekeit, hogy egy nagy adózóként a fejlesztési forrásokból is részesüljünk arányosan. Garantálja, hogy a vezetése alatt nyitott lesz a város működése? Igen. Minden dokumentum, minden tény, ami nyilvános, hozzáférhető lesz. Le akarom zárni a Borkai-érát és el akarom kezdeni a Dézsi-korszakot. Ez egy békére, átláthatóságra, konszenzusra épülő politikát jelent. Konszenzusra a győriekkel. Kövér László érte el, hogy kivonuljon egy időre a győri politikából. A házelnök most mégis kampányolt ön mellett. Mikor javult meg a kapcsolata a Fidesz vezetésével? Meg sem romlott. Annyi volt a kérés, hogy hagyjam dolgozni Borkai Zsoltot, amit én akceptáltam. A polgármestert körülvevő szálak nem fideszes szálak voltak. Nincs közük a párthoz.



Huszonöt éve tagja a Fidesznek. A párt elég sokat változott ezalatt. Ezt hogy élte meg? Mindannyian változunk. 2002-ben polgármesterjelölt voltam, de a győriek egy szocialista kormány idején egy szocialista polgármestert választottak és jól döntöttek. Én pedig nem sértődtem meg, hanem dolgoztam tovább.