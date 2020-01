Rengeteg türelemmel készült el az első "űrkeksz"

Segíti a mentők munkáját, gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a mentőhívást az az applikáció, amelyet Ausztria, Szlovákia és Csehország után már Magyarországon is lehet használni.

Az alkalmazás megkönnyíti a mentők riasztását és az ő munkájukat is, mert a diszpécser azonnal látja az előre feltöltött egészségügyi adatokat és a bajban lévő pontos helyzetét. Az alkalmazás elsősegélynyújtáshoz szükséges információkat is tartalmaz, és egyebek mellett megmutatja a segítségre szorulóhoz legközelebb eső patikát, egészségügyi ellátóhelyet is – mondta Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója sajtótájékoztatón. Az OMSZ-nek jelenleg a technológia fejlődése jelenti a legnagyobb kihívást, a következő öt év legfontosabb célja ezért az, hogy az újdonságokat használva könnyebbé tegyék a mentők munkáját – tette hozzá.

A legkritikusabb pillanatokban nyújt segítséget az alkalmazás – mondta Budai J. Gergő, az applikációt kifejlesztő Vodafone Magyarország vezérigazgató-helyettese. Gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a segélyhívást; egy gombnyomással hívhatók a mentők, és segíti a bajbajutottak gyors, pontos megtalálását is. Az applikáció Ausztriában, Szlovákiában és Csehországban már működik, ikonos kialakításának köszönhetően pedig az is tudja használni, aki nem beszéli az adott nyelvet vagy állapota miatt nem tud beszélni. Az alkalmazás Android és iOS rendszeren is elérhető és minden mobilhálózaton működik. A híváskezdeményezés és az adatküldés ingyenes – tette hozzá. Az innováció nem ér semmit, ha nem elérhető széles körben, a cég ezért arra törekszik, hogy az innovatív technológiai megoldásokat a közjó szolgálatába állítsa – hangsúlyozta a vezérigazgató-helyettes.

Ausztriában, Szlovákiában és Csehországban eddig már több mint egymillióan töltötték le az életmentő applikációt. A magyar alkalmazással ezekben az országokban is lehet segítséget hívni – mondta Filip Malenak, az applikáció fejlesztője a bemutatón.