Hiába a világhírű családpolitika és a harsogó propaganda, folyamatosan egyre kevesebb gyerek születik

A CEU lesz a nemzetközi szervezet egyik központja. Céljuk átalakítani az oktatást, elérni a kiszorított társadalmi csoportokat – Soros ezzel mintha az Orbán-kormánynak is üzenne.

Davosban jelentette be csütörtök este Soros György, hogy új globális egyetemi rendszert hoz létre; a filantróp üzletember egymilliárd dollárt adományoz a Nyílt Társadalom Egyetemi Hálózat (angolul Open SocietyUniversity Network - OSUN) létrehozására. A program keretében hallgatók és kutatók ösztöndíjjal, közös programokban dolgozhatnak majd világszerte, az alapító pedig másikat is az OSUN támogatására kér – áll a szintén Soros által létrehozott Open Society Foundations közleményében.

Az OSUN célja, hogy több egyetemet is összekapcsoljon, és minél nagyobb körben ismertesse meg az úgynevezett nyílt társadalom értékeit; a hálózat egyik, hozzánk közelebb eső magja a Budapestről Bécsbe üldözött CEU lesz, a másik pedig a Bard College, de terveik szerint partnerségre lépnek többek között az amerikai Arizona State University-vel, a kirgizisztáni American University of Central Asia, illetve a bangladesi BRAC University egyetemekkel is.

Habony Árpád most már csak egy kávét kell kérjen, az amerikai milliárdos ugyanis tálcán kínálta neki a következő fél-egy év kampányanyagát: itt a bizonyíték, hogy tényleg létezik a „Soros-hálózat", aminek építésével vagy kiszolgálásával a kormány korábban a fél világot megvádolta.