Mekk Elek is építhette volna a tatai vasúti megálló lépcsőit

A lap szerint Kubatov Gábor pártigazgató ezt jelezte is Győr korábbi fideszes polgármesterének.

Gyirmóton, az Aranyhal étteremben tartott feszült hangvételű megbeszélést 2018 őszén Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója, és Borkai Zsolt, Győr akkori fideszes polgármestere: a pár perces egyeztetésen Kubatov tudatta Borkaival, hogy tudnak az adriai jachtos orgián készült felvételekről. Ezt a kormánypárt ugyan magányügynek tartotta

de a helyzet megoldását a besározódott polgármestertől várták -írja az Index. A portál állításait azokra a birtokába kerülő vallomásokra alapozza, amiket a Borkai Zsolt későbbi megzsarolása miatt indított rendőrségi eljárás során hangzottak el.

A lap hozzáteszi, hogy Győr korábbi polgármesterét hideg zuhanyként érte Kubatov figyelmeztetése: az orgiáról készített fotókról addigra ugyanis tájékoztatta már őt Póczik József egykori válogatott focista – arról viszont nem tudott, hogy a felvételek létezésével a Fidesz felső vezetése is tisztában van.

Az Index hozzáteszi, tavaly tavasszal már a kormánypárt szélesebb köreiben is híre ment a videónak, tudott róla Kocsis Máté és Kósa Lajos is. Ennél erősebb azonban az az állítás, hogy Borkai a rendőröknek tett tanúvallomásában azt mondta,

Legalábbis amikor egy alkalommal Kubatovval a Fidesz budapesti székházában találkozott, a pártigazgató azt mondta neki, hogy a „főnök” szerint ami történt, magánügy, és nyugodjon meg, mert ha az önkormányzati választási kampányban nyilvánosságra kerül a téma,

Ez mindenesetre azért is érdekes, mert Orbán a Borkai-ügy kirobbanása után nem sokkal azt mondta a HírTV-nek, hogy van, ami náluk nem fér bele, ezért Borkai Zsolt elhagyta a Fideszt. Ha igaz, hogy már egy évvel korábban tudott a dologról az azt jelenti, hogy a Fidesznek és neki csak az nem fér bele, ha egy ilyen ügy napvilágra kerül.

Utóbbi meg is történt, a jobboldali lapok és a közmédia is sokáig hallgatott a Borkai-féle szexbotrányról. A hírportál arról is beszámolt, hogy – a tanúvallomások alapján – Kubatov Gábor naprakész lehetett a botrányt kirobbantó Ördög ügyvédje-blog terveivel is; Borkait ugyanis a videó közzététele előtt egy nappal már tájékoztatták a várható megjelenéssel, és Kubatov azt is jelezte, hogy hamarosan korrupciós ügyek is terítékre kerülnek. Az Indexnek nyilatkozott egy névtelenséget kérő vezető fideszes politikus is, aki az üggyel kapcsolatban pont Kubatov felelősségét emelte ki: ha egy évvel a botrány kirobbanása előtt tudtak a videóról és fotókról, bőven lett volna idejük Borkai háttérbe tolásával egy új fideszes polgármesterjelölt brandjét kiépíteni – de nem tették meg, és nem látták az ügyben rejlő kockázatot sem, amiért később súlyos árat fizetett a Fidesz; a Borkai-ügy is közrejátszott abban, hogy a kormánypárt a fővárosban és vidéken is sorra veszítette el polgármesteri bástyáit. A cikket teljes terjedelmében ide kattintva tudják elolvasni - a Borkai-ügyről írt cikkeinket itt találják meg