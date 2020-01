Nyakig ülünk a dugóban

A II. kerület polgármestere választási programjában többek között a közlekedés veszélyességének csökkentését és a zöldfelületek növelését ígérte. A főpolgármester pedig azt, hogy kikéri a lakosság, a civilek véleményét, és a nagyobb beruházásoknál élni fog a közösségi tervezés eszközeivel. A Széna tér átépítése lehet az első projekt, ahol a fenti elvek a gyakorlatban vizsgáznak.

A Széna tér ideális helyszín az új szemléletű beruházástervezés kipróbálására. Egyrészt két kerület, az I. és a II. határán fekszik, a hatáskörök egy részével pedig a főváros rendelkezik, másrészt a csomóponti jellege és a sokoldalú területhasználat miatt számtalan érdek összehangolására van szükség az átalakításnál. Gyalogosok, kerékpárosok, autósok, tömegközlekedők, helyben lakók, közösségi térre vágyók veszik igénybe a tér szolgáltatásait, és az igényeiket sokszor (látszólag vagy ténylegesen) csak egymás rovására lehet kielégíteni. Néhány hete számoltunk be lapunkban a forgalmas csomópont átalakítását kísérő vitákról. Úgy tűnik azonban, hogy az események nem a Magyarországon szokásos forgatókönyvet követik (az emberek tiltakoznak, alternatívákat fogalmaznak meg, az állam – az önkormányzat – pedig továbbra is azt csinál, amit akar): információink szerint az érintett kerületek valóban egyeztetnek a lakókkal és a civilekkel, párbeszédben állnak a fővárossal, az észrevételek alapján alakítják a terveket, és lesznek olyan megoldások, amelyeket majd csak egy tesztidőszak után, a tapasztalatok alapján véglegesítenek. Mint korábbi írásunkból kiderült, az átépítés során elsősorban a gyalogos és kerékpáros közlekedésre szánt felületek viszonya, a zöldterület nagysága és kialakítása, az egykori buszpályaudvar költöztetése, valamint a Csalogány és a Hattyú utca torkolatában lévő benzinkút jövője jelent(ett) dilemmát. Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere a Népszavának azt mondta: az első körös egyeztetés után mindkét kerületi önkormányzat kiadta a tulajdonosi hozzájárulást, miután sikerült konszenzusos megoldást találni a kerékpáros és gyalogos közlekedők érdekkonfliktusainak kiküszöbölésére. A téren három kerékpárút találkozik, van egy köztéri biciklipumpa is, miközben számottevő az átmenő gyalogosforgalom, amit a későbbi közösségitér-funkciók valószínűleg még fokozni is fognak. A vita tárgya az volt, hogy ahol ezek az utak összeérnek, ott közös, vagy elkülönült felületeket alakítsanak-e ki a kerékpárosoknak. (A válasz egyáltalán nem magától értetődő, hiszen az egymást keresztező irányok mindenképpen szintben találkoznak, vagyis a kerékpárosoknak szükségképpen lassítaniuk kell a téren történő áthaladáskor, tehát nem biztos, hogy a külön-külön útfelületek jelentősen növelik a biztonságos átjutás esélyét.) A megoldás most az útfelületek „egybenyitása” lesz, majd egy tesztüzemmód következik, és amennyiben a tapasztalatok indokolják, fel fogják festeni a külön sávokat. A Magyar Kerékpárosklub javasolta a lakóházaktól előírt védőtávolságon belüli benzinkút megszüntetését. Úgy tudjuk, a töltőállomás egyelőre marad (nem a II, hanem az I. kerülethez tartozik), és egyelőre nem történik meg a Csalogány utca kétirányúsítása sem, de úgy alakítják ki a torkolatot, hogy később, ha igény lesz rá, megvalósulhasson. A Széna téri buszpályaudvar pótlás nélküli bezárását korábban Vitézy Dávid, a BKK volt vezetője tette szóvá, rossz kompromisszumnak nevezve a kiköltöztetést, illetve azt, hogy az utasok hóban-fagyban a szabad ég alatt várakoznak. Itt a Vitézy által is javasolt irányba módosulnak a tervek: a Széll Kálmán tér és a Dékán utca találkozásánál (nagyjából a KFC gyorsétterem előtt) kialakítanak egy kulturált várakozási lehetőséget biztosító megállóhelyet, a buszparkoló és a voltaképpeni végállomás pedig a Déli pályaudvarhoz kerül (a buszok most a Vérmező mellett parkolnak, ami semmilyen szempontból nem ideális). A leglátványosabb átalakuláson a szűkebb értelemen vett térre vonatkozó tervek mentek keresztül. Mint Őrsi elmondta, a kerület kezdeményezésére itt nem egy parkosított tér, hanem egy közösségi tér és emlékpark jön létre (a terület a török hódoltság korától az 1956-os szabadságharcig bezárólag igen gazdag történelmi emlékekben), amit megpróbálnak úgy kialakítani, hogy a beruházás befejezése ne csússzon miatta. A koncepció része, hogy a tér a közelében kivégzett háborús hős, Szenes Hanna emlékét is megörökítse. A polgármester a BKK-val már egyeztette az elképzelést, a napokban megy Dorosz Dávidhoz, az illetékes főpolgármester-helyetteshez.