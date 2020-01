Jöhetne Krk-ről a horvát gáz

Jóval kevesebb lakás és családi ház cserélt gazdát tavaly, mint korábban, az áremelkedés is lassul. Budapesten azért milliós négyzetméterárak is vannak.



Amit a keresleti adatokból már korábban sejteni lehetett, azt most a friss adásvételi adatok is visszatükrözik: múlt év közepétől jelentősen lecsökkent a lakásvásárlások száma. A KSH legfrissebb összesítése szerint 2019 első három negyedévének forgalma 10 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Az első negyedévben még csak 0,9, a másodikban már 13,1, a harmadikban pedig 19,4 százalékkal kevesebb adásvételt regisztrált a statisztikai hivatal, mint egy évvel korábban. A teljes piaci forgalom alakulását a használtlakás-eladások 11 százalékos visszaesése határozta meg, ennek a hatását a jóval kisebb súlyú újlakás-piac 18 százalékos bővülése sem tudta ellensúlyozni. A megkötött adásvételi szerződések száma a fővárosban harmadával, a megyeszékhelyek eladásai 14 százalékkal estek vissza. Csak a községekben sikerült némileg növelni az eladásokat, de mindössze 0,8 százalékkal. A fenti adatok még csak előzetesek, így a KSH a változást is a korábbi időszak azonos feldolgozottsági szintjéhez méri. Ha viszont a korábbi végleges adatokhoz képest vizsgáljuk a mostani előzetes adatokat, akkor még nagyobb visszaesést látunk – mondta el érdeklődésünkre Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Mint rámutatott: a tavalyi év harmadik negyedévében összesen 19 329 használt és új lakás talált gazdára, ami 56 százalékkal marad el 2018 harmadik negyedévétől. A múlt év első és második negyedévéhez képest pedig 50, illetve 44 százalékos zuhanásnak felel meg. A végleges adatok ennél ugyan némileg visszafogottabb csökkenést mutathatnak majd, az viszont egyértelmű, hogy jelentős csökkenés ment végbe a múlt év harmadik negyedévében. A kereslet alakulásából mindez már korábban is várható volt, elsősorban a budapesti lakások iránti érdeklődés esett vissza – tette hozzá. A legdurvább csökkenés ennek megfelelően a fővárosi használt lakások piacán látható: a múlt év harmadik negyedévében mindössze 1472 ingatlant került új tulajdonoshoz, ami 82 százalékos zuhanást jelent éves összevetésben. A megyeszékhelyeken 52 százalékkal 3970-re csökkent az adásvételek száma, a nagyobb vidéki városokban 6835 tranzakció történt, ez 50 százalékos hanyatlást jelent az előzetes adatok szerint.

Még drágulnak a lakások, de már lassabban

Az ingatlanárak éves összevetésben még emelkedést mutattak, negyedéves összevetésben viszont már a drágulás lassulása látszik. A tavalyi harmadik negyedévében a használt lakások ára 14 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban, az új lakások pedig 5,8 százalékkal drágultak. A KSH legfrissebb adatai szerint 2019 első negyedévében az előző negyedévhez képest még 8,7 százalékos volt a drágulás, ami a második negyedévben 2,3 százalékra mérséklődött, majd a harmadik negyedévben kismértékben csökkentek is az árak. (Ezek a negyedéves összehasonlításban közölt adatok kissé magasabb drágulást mutatnak, mint amit a KSH korábban előzetesen jelzett, erre szintén a lassú adatfeldolgozás a magyarázat: az utóbb beérkezett első és második negyedévi adásvételi adatok között ugyanis sok nagy értékű ingatlan jelent meg, ami felhúzta az áremelkedési statisztikát.) A tavalyi év harmadik negyedévében így a használt lakások országos átlagára 16,9 millió forint volt, 900 ezer forinttal több, mint 2018-ban. Éves összevetésben az ország valamennyi régiójában emelkedtek a használtlakás-árak, ennek mértéke Nyugat-Dunántúl kivételével mindenütt meghaladta a 10 százalékot. Kiemelkedő, 18 százalékos volt az árnövekedés Közép-Dunántúlon, ami elsősorban a balatoni települések iránti fokozott érdeklődésnek tudható be. A főváros és a vidék átlagos árszintje közötti különbség továbbra is folyamatosan nő, és már több mint 2,5-szeres lett (33,6, illetve 13,3 millió forint). Budapesten egy átlagos használt lakás ára 4,1 millió forinttal volt magasabb, mint 2018-ban. A megyeszékhelyeken átlagosan 2,8, a kisebb városokban 1,2 millió forinttal nőtt az átlagár. A leggyorsabban a panellakások ára emelkedett: vidéken és a fővárosban egyaránt 22 százalékkal lettek drágábbak 2018 óta. A nem-panel társasházi lakások 13, a családi házak átlagosan 3,7 százalékkal drágultak. Az adásvételek számának csökkenése, a drágulás lassulása összességében arra utal, hogy a lakásárak a plafon közelében vannak, a vásárlóknak a mostani szinteknél magasabb ár már nem igazán fér bele. Ez a korábbi trendhez képest egyértelmű fordulatot jelent és a vevők számára nagyobb mozgásteret biztosít egy-egy lakásvásárlásnál a jövőben – kommentálta az adatokat Balogh László.



Milliós áron adják az új lakások négyzetméterét Budapesten