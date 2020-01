Túlárazott szerződések rendszerét tárta fel, új főosztályt hozott létre, beszólt a Roszatom tervére - így telt a pécsi polgármester első 100 napja

Péterffy Attila részletes összefoglalót tett közzé arról, hogy mit ért el eddig.



Az első száz napról adott ki sajtóközleményt pénteken Péterffy Attila, Pécs új polgármestere. Ebben - mint a Szabad Pécs arról beszámol - Péterffy azt írja, több száz programon, találkozón vett részt, tárgyalt mások mellett kormánytagokkal, nagykövetekkel és piaci szereplőkkel, az egyetem képviselőivel és egyházi személyekkel, a legfontosabb cél pedig végig az volt, hogy

"Pécset kiragadjuk a negatív gazdasági spirálból, fejlődő pályára állítsuk, befektetőket csábítsunk ide és munkahelyeket teremtsünk".

Polgármesterként az önkormányzati cégeket és az intézmények vezetőit - a város gazdaságának stabilizálása érdekében - arra utasította, hogy ne vállaljanak semmilyen kötelezettséget a legszükségesebb kiadásokon felül. Emellett, a polgármesteri hivatalban létrehozott egy új egységet, a Gazdaságfejlesztési Főosztályt, aminek feladatát a neve is tükrözi.



Visszavonták az önkormányzati képviselők ingyenes parkolását. Új ügyvezető és új főszerkesztő dolgozik azon, hogy az önkormányzat médiacége pártatlanul, szakmai alapon működjön. Megkezdték az önkormányzati cégek és intézmények átvilágítását, az első eredmények pedig

az előző polgármester alatt köttetett, 30 százalékkal túlárazott ügyvédi szerződések rendszerét tárták fel.

Péterffy szerint a város érdekeivel ellentétes kontraktusok megszüntetését azonnal megkezdték, a “nem a pécsiek érdekében zajló gazdálkodási gyakorlatok miatt” több cégvezetőt is visszahívtak. A polgármester a közlemény szerint személyesen rúgta ki az illetőket. Azt is írja: "természetesen a jogi lépéseket is megtesszük".

Pécs közelében nem épülhet sem atomtemető, sem uránbánya

- közölte a vitás atomügyek kapcsán Péterffy. A közlemény szerint a polgármester járt a Roszatom által első ízben Oroszországon kívül, és éppen Pécsett megtartott Atom Eco nevű rendezvényén is, ahol ugyancsak leszögezte ezt.



Az elődjétől örökölt, forráshiányos fejlesztések kapcsán a kormánytól reméli Pécs megsegítését Péterffy. A polgármester személyesen keresett fel több, régóta húzódó pécsi útfelújtíást és kért beszámolót a helyi építésvezetőktől. Utasította a városfejlesztési főosztály vezetőjét, hogy dolgozza ki az ilyen beruházások szigorúbb rendjét.

"Pécs új vezetésének világos elképzelései vannak, a céljaira koncentrál, amiket tudatos lépésekkel hajt végre – azt gondolom, erről árulkodik az első száz napunk és ezt fogjuk tenni a ciklus hátralévő részében is" - foglalta össze Péterffy.