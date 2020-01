6,8-as földrengés volt Törökországban, legalább 4 ember meghalt

Számos kisebb épület mellett egy tömbház is összeomlott az egyik érintett településen, sokan a romok alatt rekedhettek.

Erős, 6,8-as fokozatú földrengés rázta meg pénteken helyi idő szerint 20 óra 55 perckor - közép-európai idő szerint 18 óra 55 perckor - Délkelet-Törökországot. A rengés hipocentruma Elazig tartomány Sivrice körzetében, 6,75 kilométeres mélységben volt - közölte a török katasztrófavédelem. Az első értesülések szerint a természeti csapásban



legkevesebb négy ember meghalt.

Az isztambuli Kandilli megfigyelőállomás ennél valamivel mérsékeltebb, 6,5-ös erősségű rengésről számolt be, amely 4,8 kilométeres mélységből indult ki. A török katasztrófavédelem azóta már két, 5-ös fokozatúnál nagyobb utórengést rögzített, míg a Kandilli szerint a legerősebb utórengés 4,5-ös volt. A rengést a környező tartományokban: Diyarbakirban, Adiyamanban, Adanában, Hatayban, Osmaniyében, Tunceliben, Gaziantepben, Sanliurfában és Malatyában is érezni lehetett. A mentés megkezdődött.

Süleyman Soylu török belügyminiszter szerint az incidensben négy ember vesztette életét, ketten Elazig, ketten pedig a szomszédos Malatya tartományban. Soylu előzőleg arról számolt be, hogy a sebesültek száma kettő, de az ő állapotukról később nem nyilatkozott. Azt is közölte, hogy Sivrice településen 4-5 ház összeomlott, Elazig városában pedig tíz épületben keletkezett kár. Hozzátette: Malatya tartomány Pütürge településén ugyancsak néhány ház összeomlott, vagy súlyos kárt szenvedett. Soylu jelezte azt is, hogy Elazig tartomány Maden településén egy 4 vagy 5 emeletes lakóház is összeomlott, és vannak, akik a romok alatt rekedtek. Egyelőre nem egyértelmű, hogy a két elazigi holttest onnan került-e elő.