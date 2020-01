Ferenc pápa a közel-keleti keresztények sorsáról tárgyalt az iraki elnökkel

Korlátozzák a terület fizikai kapcsolatát az anyaországgal, hivatalos látogatásokat függesztenek fel, az oktatási intézmények pedig február 17-éig zárva lesznek.

Egészségügyi vészhelyzetet hirdetett ki Hongkonban szombaton Carrie Lam, a különleges közigazgatású kínai terület kormányzója a koronavírus terjedése miatt. Ez egyebek között azt jelenti, hogy korlátozzák a terület fizikai kapcsolatát az anyaországgal, ahol már 41-en vesztették életüket a koronavírus okozta tüdőgyulladásban, és csaknem 1300-an megfertőződtek – írja az MTI. Miután pénteken elkezdődtek a holdújévi ünnepek, az iskolák egyébként is zárva tartanak hétfőtől, de az oktatási intézmények egészen február 17-éig nem is nyitnak ki újra Hongkonban. Teljesen leáll a légi és a gyorsvasúti közlekedés Hongkong és a Hupej tartománybeli Vuhan város között, amely a járvány „epicentrumaként” ismert. Felfüggesztenek minden hivatalos látogatást Hongkong és Kína között a holdújévi ünnepek idejére. Ezenkívül Carrie Lam arra kérte a pekingi államtanácsot, hogy biztosítsa a városállam számára a megfelelő számú egészségügyi maszkot. Hongkongban



öt megerősített fertőzéses eset van, mindegyik köthető Vuhanhoz, valamint 122 embert tartanak kórházban fertőzés gyanújával.

A kínai hatóságok bejelentették, hogy vasárnaptól határozatlan időre leállítják minden olyan gépjármű közlekedését a 11 millió lakosú Vuhanban, amely nem létfontosságú. Bejelentették ezenkívül, hogy a már épülő kórházon túl egy másikat is felhúznak a városban a betegek gyógyítására. Korábban azt közölték, hogy várhatóan február elsejére lesz kész előre gyártott elemekből egy ideiglenes kórház, amely 700-1000 beteget tud majd ellátni. A másik kórház is előre gyártott elemekből áll majd, két hét múlva lesz kész és ezerágyas lesz. Ilyen kórházakat Kína épített már a SARS-járvány idején Hsziaotangsan városban. A The Wall Street Journal című lap jelentette, hogy



az Egyesült Államok ideiglenesen bezárja vuhani konzulátusát, és egy bérelt repülővel elszállítja a városból ott tartózkodó állampolgárait, köztük diplomatákat és családtagjaikat, mintegy 230 embert.