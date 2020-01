A mentők a falu szélén vártak: különös haláleset Csenyétén

A biztosításukra kirendelt rendőröket várták, a beteg meghalt.

Az ország egyik legszegényebb falujában, az encsi járásban lévő, szinte kizárólag romák lakta Csenyétén szombat este elhunyt egy negyvenkét éves férfi, halálának körülményei pedig heves vitákat szítottak, és kérdések sokaságát vetették fel.

A férfi rokonai riasztották a mentőket, hogy az illető nem lélegzik és a szívverése sem érzékelhető. A mentők haladéktalanul elindultak, a településre azonban nem hajtottak be: megálltak a község határában, hogy megvárják a biztosításukra kirendelt rendőröket. Kiss István, a falu tavaly ősszel megválasztott roma polgármestere – miként az eseményről elsőként beszámoló 444.hu közreadta – saját Facebook-oldalán videóüzenetben azt mondta: az élettelen testet ő maga rakta a kocsijába, hogy elvigye mentőkhöz, mert azok a felettesük utasítására a falu határában várakoztak. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) közleménye szerint a mentő hívásakor egy élettelenül fekvő férfiről tettek bejelentést, ezért két egységet is riasztottak, valamint a protokollnak megfelelően telefonon keresztül segítették a helyszínen tartózkodókat az újraélesztés megkezdésében. Mint írták, a mentőket már telefonon keresztül "szidalmazás, fenyegetés érte", és ezt hangfelvétel is dokumentálja, ezért a helyszínre küldött mentősöknek a biztonságos betegellátás érdekében rendőri segítséget, védelmet kértek. A közleményben az OMSZ arra is kitért, hogy a házból kihozott férfi újraélesztését a mentők is folytatták, de nem lehetett megmenteni az életét. A halál okát szakértői vizsgálat tisztázza majd. Az OMSZ közleményében kiemelte: a veszélyeztetettség az ellátásban résztvevő mentők számára kritikusan nehéz helyzetet teremtett, szolgálatukat folytatni nem tudták, ezért számukra pszichológus segítségét biztosítják. Az Encsi Rendőrkapitányság az általános közigazgatási rendtartás keretében vizsgálja a rendkívüli haláleset körülményeit, bűncselekmény elkövetésére vonatkozó adat információ nem merült fel – válaszolta lapunk kérdésre Dobi Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Közölte: a rendőrség munkatársai az Országos Mentőszolgálat jelzése alapján haladéktalanul megjelentek a településen, ahol a helyszíni szemle megtartása mellett biztosították a mentőszolgálat munkatársainak a munkavégzését is. Glonczi László, a Hátrányos Helyzetű Családok Országos Egyesülete elnöke azt követelte az Országos Mentőszolgálattól, hogy azonnal rendeljen el vizsgálatot. Szavai szerint három hete arra kérték az encsi járási hivatal helyettes vezetőjét: tegyenek meg mindent azért, hogy baj esetén este és hétvégeken is kimenjen Csenyétére az orvosi ügyelet, vagy a mentőegység. Kitért arra is, hogy nem csak sürgős esetben kiszolgáltatottak a helyiek: nincs állandó háziorvosuk, ráadásul a tömegközlekedés nagyon rossz errefelé, még a szomszéd faluba is nehezen jutnak el, nemhogy nagyobb városokba.