Huszonegy év után a trónon: Európa-bajnok a vízilabda válogatott

1000 méteren Liu Shaolin Sándor nyert, az ezüstöt öccse, Liu Shaoang szerezte meg. Összetettben is övék az első két hely, csak fordított sorrendben.

Ahogy szombaton 500 méteren, úgy vasárnap 1000 méteren is kettős magyar siker született a debreceni Főnix Csarnokban zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon: az aranyérem Liu Shaolin Sándoré lett, míg az ezüstöt öccse, Liu Shaoang szerezte meg. A Ferencváros 24 éves versenyzője pályafutása hatodik Európa-bajnoki címének örülhetett, ezen a távon pedig 2017 után másodjára diadalmaskodott. Ezüstérmével a 21 esztendős Liu Shaoang megőrizte vezető helyét összetettben. Mögöttük harmadikként a címvédő orosz Szemjon Jelsztratov ért célba. A fináléban a szokottnál többen, hatan szerepeltek az elődöntős továbbjuttatások miatt, a legnagyobb riválisnak pedig Jelisztratov ígérkezett, rajta kívül még két holland és egy olasz ellenfele volt a Liu fivéreknek. Az első körökben sok előzgetés történt, de a magyarok végig az első három helyen helyezkedtek. Amikor "megnyugodott" a futam, s mindenki beletörődött a maga pozíciójába, körökön át Jelisztratov vezetett Liu Shaolin és Liu Shaoang előtt. Féltáv után viszont a magyar testvérpár elérkezettnek látta az időt, hogy élre álljon, s a közönség ovációja közepette egy körön belül egymás után megelőzték Jelisztratovot, akit jól ismernek, mivel egész nyáron együtt készültek. A hajrában senki és semmi nem veszélyeztette a magyarok kettős diadalát, ugyanis olyan tempóban száguldottak a jégen, hogy Jelisztratov kissé leszakadt, azaz egy pillanatra sem volt támadási pozícióban, de a harmadik helyét megvédte. A magyar testvérpár ötödször aratott kettős diadalt az Eb-ken: 2017-ben éppen 1000 méteren, tavaly Dordrechtben 500 és 1500 méteren, míg Debrecenben 500 és 1000 méteren.



Összetettben is családban maradt az első két hely, de fordított sorrendben: Liu Shaoang arany-, Liu Shaolin Sándor ezüstérmet nyert. A testvérpár a pontverseny első két helyéről várta a szuperdöntőt, és az újabb duplázáshoz az is elég volt számukra, hogy Shaolin az utolsó előtti, testvére pedig az utolsó helyen érjen célba. A két versenyző a táv második felében már a váltóra tartalékolt. Liu Shaoang pályafutása negyedik Európa-bajnoki címét gyűjtötte be - Debrecenben a másodikat -, míg összetettben először diadalmaskodott.