Meghalt Kobe Bryant kétszeres olimpiai bajnok kosaras

A visszavonult amerikai kosárlabdázó helikopter balesetben vesztette életét.

Helikopter balesetben életét vesztette vasárnap Kobe Bryant kétszeres olimpiai bajnok, visszavonult amerikai kosárlabdázó - jelentette az amerikai TMZ hírportál. A honlap szerint Bryant magánrepülőgépén utazott a Kalifornia állambeli Calabasasban, amikor eddig ismeretlen okokból megtörtént a tragédia. A Los Angeles-i sheriff megerősítette a baleset hírét, hozzátéve, hogy öt ember halt meg, az utasok közül a tragédiát senki nem élte túl. Az áldozatok nevét azonban nem hozta nyilvánosságra. Bryant tavaly augusztusban töltötte be a 41. életévét, karrierje során 1996 és 2016 között a Los Angeles Lakerst erősítette. A csapattal ötször (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) lett bajnok az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA), kétszer (2009, 2010) a döntő legjobb játékosának is megválasztották, 2008-ban ő lett a bajnokság legjobbja, míg 18 alkalommal vett részt az All Star-gálán. Az amerikai válogatottal 2008-ban Pekingben, 2012-ben Londonban bizonyult a legjobbnak az olimpiai játékokon.