Hardy Mihály főszerkesztő-helyettes lesz a Klubrádiónál

A Media1 információi szerint főleg a hírműsorok felügyelete tartozik majd hozzá.

Az elmúlt időszakban a ferihegyi repülőtér szóvivőjeként, illetve kommunikációs igazgatójaként dolgozó Hardy Mihály lesz február 1-jétől a Klubrádió főszerkesztő-helyettese, vagyis Hardy veszi át a 168 Óra hetilap élére tavaly ősszel kinevezett Rózsa Péter vezetői feladatait a rádiónál – tudta meg a Media1. A portál információi szerint Hardy Mihálynak saját műsora (legalábbis egyelőre) nem lesz a Klubrádióban, de a rádió egyedüli főszerkesztő-helyetteseként Pataki Gábor főszerkesztő „jobbkezeként” így is fontos feladatok hárulnak majd februártól a volt kommunikációs igazgatóra. Úgy tudják, főleg hírműsorok tartoznak majd Hardy alá. Hardy Mihály kinevezését egy klubrádiós értekezleten jelentették be hétfőn.Hardy Mihály tavaly júliusig a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret működtető Budapesti Airport Zrt. kommunikációs igazgatója volt, itt azonban a kormányzati kapcsolatokért felelős másik vezetővel egyszerre váratlanul leváltották, helyére pedig egy olyan újságírót, Valentínyi Katalint nevezett ki a Budapest Airport, aki az Orbán-kormányok alatt több minisztériumban is megfordult sajtósként. A 62 éves kommunikációs szakember több évtizedes újságírói tapasztalattal rendelkezik, 1991-ben Táncsics Mihály-díjjal, 2000-ben Joseph Pulitzer-emlékdíjjal is kitüntették.