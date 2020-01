A tinilány és a rosszfiú – Kiosztották a Grammy-díjakat

A Brexit évében sincs okuk a szégyenkezésre a szigetország kulturális intézményeinek.

A nagy-britanniai vezető múzeumok rendszerint csúcsra járatással kezdik az évet, és nincs ez idén sem másképp. 2020 első művészeti érdekességére a Royal Academy of Arts fényűző termeiben kerül sor január 25-től április 13-ig. A kizárólag saját forrásaira támaszkodó rangos intézmény a megbízhatóan közönségcsalogató Picasso 300 papírra vetett munkáját mutatja be a spanyol alkotó nyolcvan évi tevékenységének valamennyi korszakába belekóstolva. A választék bámulatosnak ígérkezik, hiszen Picasso messze nem csak rajzolt a papírra, hanem tépdeste, szakította, sőt égette is, gyakran háromdimenziós hatást elérve. A show keretében kiállított darabok mérete legalább ennyire különféle, a Guernicához készült vázlatoktól egészen egy 4,8 méter szélességű kollázsig terjednek. Az idős koráig fáradhatatlan művész a papírt egyszerre használta ötletek, gondolatok kipróbálására és kezelte azt a korlátlan lehetőségek tárházaként. Szenvedélyesen rajzolt minden egyes fecnire, vagy kísérletezett nyomdatechnakai módszerekkel. Anyaga egyaránt lehetett az olyan messzi tájakról, mint Japánból származó drága antik ritkaság, egyszerű újságkivágás, szalvéta és dekoratív célokat szolgáló tapéta. Az év modern művészeti szenzációjának minden kétség nélkül Andy Warhol nagyszabású retrospektívje ígérkezik a Tate Modernben. Az elővételi információk hallatán biztosra kell menni és előre megrendelni a várakozásnak megfelelően felsrófolt, felnőtteknek 22 fontos (8550 forint) belépőjegyet. A március 12. és szeptember 6. között látogatható esemény a kurátorok előzetes tájékoztatása szerint "új fénybe helyezi a Szlovákiából származó amerikai ikont, aki annak ellenére vált New York társasági életének motorjává, hogy alapvetően félszeg volt, művészi ambíciói közepette elkötelezte magát a fogyasztói kultúra és a celeb életforma mellett, és mindeközben megváltoztatta a modern művészetet". Nem mintha a londoni múzeumlátogatók ki lettek volna éheztetve Warhol-remekekből, de ez az elmúlt húsz év első átfogó visszatekintése, amely a britek elől eddig rejtve maradt munkákat és olyan könnyen azonosítható alkotásokat egyaránt tartalmaz, mint a Marilyn Monroe ábrázolások, a Coca-Cola és a Campbell dobozok. Harminc év óta először kerül a nyilvánosság elé a Ladies and Gentlemen sorozat huszonöt, fekete és latin-amerikai cross-dressereket ábrázoló darabja. A világ legjelentősebb iparművészeti múzeuma, a V&A divattörténi kiállításai kimerítik a legendás fogalmát. A február 29-én nyitó Kimonó: Kiotótól a kifutóig címet viselő show végre elrugaszkodik a nyugati világ öltözködési stílusától. Az intézmény hatalmas saját gyűjteményéből kiindulva a tárlat a gyönyörködtetés mellett be akarja bizonyítani, hogy a kimonó nem pusztán hagyományos, változatlan öltözködési mód, hanem mindig is igyekezett a kor divatjának megfelelni. Christian Dior és Alexander McQueen csak kettő a befolyásos divatházak közül, melyek sokat tettek a japán viselet népszerűsítéséért. Ami az előadóművészetet illeti, idén is több hollywoodi sztár próbálja ki magát a londoni színpadokon. Tennessee Williams önéletrajzi ihletésű és színészi jutalomjátékokat kínáló drámájában, az Üvegfigurákban Ivo van Hove rendezésében Isabelle Huppert játssza Amanda Wingfield, a fáradt déli szépség szerepét. A Barbican Színházban június 5-e és 11-e között műsorra tűzött darabot franciául adják elő angol felirattal. Az élet fájában és A segítségben nyújtott alakításáért Oscar-díjra jelölt Jessica Chastain Ibsen Nórájának címszerepében mutatkozik be a West Enden, a Playhous színházban június 10-e és szeptember 5-e között. A rendező, Jamie Lloyd, mint oly sokan mások "a mestermű merész újraértelmezését" célozza meg. Igyekezniük kell mindazoknak, akik a Savoy színházban személyesen akarják látni Jake Gyllenhaalt, aki Stephen Sondheim és James Lapine Pulitzer-díjas musicaljében, a Vasárnap a parkban George-zsal című előadásban George Seurat-t alakítja. Az egyik legkiválóbb brit színész és rendező, Mark Rylance az ötletgazdája, direktora és főszereplője az "anyák megmentőjéről" írt, Semmelweis című új Stephen Brown darabnak, melyet ugyan a bristoli Old Vic színház tűz műsorára június 13-a és július 25- e között, de a produkció nagy eséllyel hódíthatja meg később Londont is. A zenei kínálat idén is minden műfajban gazdag. A popzene ikonikus figurái közül már január végén láthatjuk Madonnát, akinek Madame X címet viselő turnéja alaposan megosztotta a kritikusokat. Az örökifjú sztár január 27-e és február 16-a között a London Palladiumban lép fel, ahol a legdrágább jegyek szédítő 1200 fontot (466 ezer 300 forint) kóstálnak. A nagy öregek sorából kiemelésre kínálkozik a The Who, Diana Ross és Sir Elton John turnéja, míg a fiatalabb nemzedékből Taylor Swift Hyde Park-i fellépése és Stormzy koncertsorozata érdemel feltétlenül említést. Az opera műfajában is találni magyar vonatkozást. A Walesi Nemzeti Opera nyári szezonjának kiemelkedő rendezvénye lesz Sztravinszkij Fülemüle és Bartók Béla Kékszakállú herceg várának kettőse. Kékszakállú szerepében nem mást, mint a Budapesten decemberben koncertet adott helyi bariton-kedvencet, Bryn Terfelt láthatja a cardiffi közönség a Millenniumi Központban június 9-e és 13-a között, majd a Covent Garden Királyi Operaházban július 21-22-én. Az év egyik legvonzóbb operaelőadásában, Puccini Toscájában július első két hetében ugyancsak Bryn Terfel lép fel Scarpiaként, a Londonban viszonylag ritkán látható Anna Netrebko és Brian Jagde társaságában.