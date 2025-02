Grammy 2025: A rap és pop csatájában a country a nevető harmadik

Beyoncé countryval írt történelmet, Taylor Swift és Billie Eilish meglepetésre díj nélkül maradt - na meg, amit nem gondoltunk volna, hogy leírunk 2025-ben: nyert a The Beatles és a The Rolling Stones is. A pop, a rap és a country volt a leghangosabb az idei Grammy-díjátadón.