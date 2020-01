Eredménytelennek nyilvánították a Lánchíd és a Váralagút felújítására kiírt tendert

Ugyan minden beérkezett ajánlatot érvényesnek találtak, a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő arra, hogy akár a legkedvezőbb ajánlatot tevő céggel szerződést köthessenek.

A Budapest Városüzemeltetési Holding (BVH) január 21-én megküldte a döntését a Lánchíd és a Váralagút rekonstrukciójára és a kapcsolódó beruházásokra – köztük a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró felújítására – kiírt tenderrel kapcsolatban. A közbeszerzési eljárást mindkét részfeladat esetében érvényesnek és egyúttal eredménytelennek nyilvánították. Ugyan minden beérkezett ajánlatot – mindkét feladatra négy-négy érkezett – érvényesnek találtak, de a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő arra, hogy akár a legkedvezőbb ajánlatot tevő céggel szerződést köthessenek. Az ajánlatok értékelése alapján az is megállapítható, hogy a rendelkezésre álló teljes beruházási összeg – bruttó 23,36 milliárd forint – önmagában sem elegendő a Széchenyi lánchíd rekonstrukciójára. A cégek által ajánlott nettó árakon felül a kivitelezővel kötendő szerződéstervezet 10 százalék kötelező tartalékkereset tartalmaz, így a fedezet meghatározásához az ajánlati árhoz ezt a tartalékkeretet, valamint a 1,5 százalékos mérnökdíjat és az 1 százalékos egyéb költséget is hozzá kell számolni. Karácsony Gergely főpolgármester ezért azt tanácsolja Fővárosi Közgyűlésnek, hogy vizsgálják felül a feladatok kivitelezési sorrendjét és ütemezését, valamint kezdeményezi a kormánynál a Várhegyi alagút felújítására biztosított 6 milliárd forint átcsoportosítását a a Lánchíd felújítására. Ezenfelül szükségesnek tartja a beruházás terveinek, a közbeszerzési kiírás feltételeinek áttekintését a költségek csökkentése érdekében. Karácsony Gergely ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a Lánchíd mielőbbi felújítását továbbra is kiemelt jelentőségű feladatnak tartja, amelyet össze kell hangolni a térség többi fejlesztési tervével. A szűkös anyagi forrásokra tekintettel azonban ezeket külön-külön meg kell vizsgálni. A főpolgármester párbeszédet kezdeményez a híd felújítás utáni minél jelentősebb forgalomkorlátozására. Ha a Fővárosi Közgyűlés Karácsony Gergely javaslatára szerdán eredménytelennek nyilvánítja a tendert, akkor újabb 6-8 hónapot késhet a rekonstrukció.