Újabb mélypont: 338,09 forinton az euró

Magyarországon 12 magánszemélynek van több mint száz, 12 ezer magánszemélynek pedig több mint öt cégben közvetett vagy közvetlen tulajdonosi érdekeltsége – közli az Opten.

Számtalan gazdasági, jogi vagy akár szociális körülmény indokolhatja, hogy egy vállalkozó több társaságban legyen érdekelt. „Magánszemélyek törvényesen irányíthatnak, birtokolhatnak több céget, ugyanakkor mégiscsak érdekes a jelenség, amikor egy személy 5, 10 vagy akár száz vállalkozás ügyeit intézi párhuzamosan” – kezdi elemzését Pertics Richárd, az Opten elemzője. Üzletágak leválasztásával, vagy termékek, szolgáltatások fejlődésével teljesen természetes, egészséges és üzletileg is indokolt lehet az a jelenség, amikor egy vállalkozás „szaporodik”. A gyakorlatban ez sokszor új testvér- vagy leánycég létrehozásával jár. Egy vállalkozó új céget indíthat korábbi érdekeltségétő ljelentős részben függetlenül is, például, ha egy teljesen új kezdeményezéssel, új ágazatban, új befektetői körrel próbál szerencsét. Vállalkozások létrehozásának jogi vagy ügyviteli indokai is lehetnek, például, ha egy új céggel könnyebb megfelelni egyes ágazati szabályoknak vagy ügyviteli kötelezettségeknek. Egy vállalat átalakulását, szétválását pedig okozhatják akár teljesen hétköznapi jelenségek is, például, amikor egy családi vállalkozás szétválik örökösödés, vagy akár nézeteltérések miatt. A természetes céghalmozás mellett ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról a jelenségről sem, amikor egy vállalkozó szürkegazdasági tevékenység keretében alapítja a társaságot, legyen az adóésszerűsítés vagy kibújás a felelősség alól. Ez a szürkegazdasági gyakorlat kétségtelenül visszaszorult valamennyire az elmúlt években. A hálózatok mélyebb elemzése azt mutatja, hogy az ilyen birodalmak között akadnak még továbbra is fertőzött, problémás csoportok. Elterjedésük indokaitól függetlenül is érdemes azonban megnézni, hogy a hazai cégtulajdonosok jellemzően hány cég felett rendelkeznek tulajdonosi befolyáson keresztül. A tulajdonosi befolyás lehet közvetlen vagy akár 8-10 elemű láncon keresztüli közvetett kapcsolat is. Jelenleg közel 12 ezer magánszemély van Magyarországon, aki közvetlen vagy közvetett tulajdonosi kapcsolaton keresztül több mint 5 vállalkozást irányít – mondja az Opten elemzője. Ez a szám egy fajta lélektani határ. „Átlagos mérettel számolva itt még van némi esély, hogy a tulajdonos követni tudja a vállalkozásában zajló folyamatokat. De az 5 feletti vállalkozás szám esetén az átlátás esélye erősen romlik” – mondja az Opten elemzője. Jelenleg 1300 magánszemély gyakorol tíznél több vállalkozás felett közvetlen vagy közvetett tulajdonosi befolyást. 12 magánszemély több mint 100 vállalkozást birtokol. Ilyenkor már a cégek neveit se könnyű megjegyezni. Nagyságrendileg 700 ezer magánszemélynek van hazai vállalkozása. 640 ezren egy vagy legfeljebb két céget birtokolnak. A tulajdonsok 93 százaléka Magyarországon lakik. Az arány hasonló a magas cégszámmal rendelkező tulajdonosok esetében is – közli az Opten.