Bolton a frászt hozza a Fehér Házra

Újabb bizonytalansági tényező jelent meg a Donald Trump sorsáról döntő kongresszusi eljárásban: egy még ki sem adott könyv.

John Bolton volt nemzetbiztonsági tanácsadó A szoba, ahol történt című - az egyértelműség kedvéért a borítóján egy oválissal illusztrált - emlékiratai több tucat oldalon át foglalkoznak az impeachmenthez vezető botránnyal. A kőkemény konzervatívnak megismert diplomata azt írja, hogy az elnök tavaly augusztusban vele beszélgetve kifejezetten a Joe Biden és fia ellen bejelentendő ukrajnai vizsgálattól tette függővé a 391 millió dolláros katonai segély feloldását. Trump tagadja, hogy ezt mondta volna, szerinte Bolton csak könyve eladását akarja növelni. A kongresszus által már megszavazott segély hivatalos indoklás nélküli visszatartása önmagában is törvénytelen, ám annak belpolitikai célú zsarolásra való felhasználása a képviselőházi többség szerint kimeríti az alkotmányban az impeachment feltételéül megszabott "főbenjáró bűnök és vétségek" fogalmát. Bolton ügyvédei szerint a szerző senkinek nem adott a kéziratból, csupán a Fehér Háznak küldte meg, hogy elvégezhessék a szokásos nemzetbiztonsági ellenőrzést. Vagyis a szöveghez vasárnap este hozzájutó New York Timesnak a jelenlegi nemzetbiztonsági apparátusból segíthettek a kiszivárogtatással – annak tudatában, hogy a leleplezés különösen kényes pillanatban árt Trumpnak. Az elnököt támogató FoxNews hírcsatorna műsorvezetői meg is jegyezték, hogy ennél rosszabbkor nem is jöhetett volna a dolog. Már úgy nézett ki, hogy a szenátusban péntekre eredménytelenül zárul az impeachment, ám most ismét kiéleződött a tanúk – mindenekelőtt Bolton – meghallgatásának igénye. Demokrata párti politikusok az eljárást vezető John Roberts legfelső bírósági elnököt sürgetik, hogy saját hatáskörben eljárva idézze be Boltont. Az ingadozónak tekintett négy-öt republikánus szenátorra is növekszik a nyomás, hogy legalább a meghallgatást támogassák. A szenátusi kisebbségnek ehhez négy voksra lenne szüksége. Trump védői hétfőn lapzártánk idején kezdték meg álláspontjuk részletes kifejtését. Eddig a védelem egyik legfontosabb állítása az volt, hogy az elnök sosem kapcsolta össze a Bidenék elleni vizsgálatot a segély visszatartásával és nincs senki, aki első kézből származó információkra hivatkozva állítaná ennek ellenkezőjét. Bolton azonban pont ilyen tanú lenne. Vallomása aligha ingatná meg a szenátus republikánus többségét, de árthatna Trump újraválasztási esélyeinek.