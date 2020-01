Átverték a rendőröket: kisebb béremelés, több költség

A megyei rendőr főkapitányságok munkatársait a napokban tájékoztatták, hogy februártól bérletet kell venniük a Volánbusz járataira, mert a szervezet nem tudott megállapodni a busztársasággal.

Átverték a rendőrségi dolgozókat: a vártnál kisebb béremelést kapnak és a többségnek megszüntetik a bérlettámogatását is. A megyei rendőr főkapitányságok munkatársait a napokban arról tájékoztatták, hogy februártól bérletet kell venniük a Volánbusz járataira, mert a szervezet nem tudott megállapodni a busztársasággal a korábbi szerződések megújításáról. A hét régiós közlekedési cég tavaly októberi összevonása előtt jól működött a rendszer: a rendőrség „átalánydíjat” fizetett a dolgozói távolsági bérletekért, aminek fejében az alkalmazottaknak csak a szolgálati igazolványt kellett felmutatniuk a felszálláskor. A jövőben viszont akár havi 30-40 ezer forintot is el kell költeniük a munkába járásra, amit a következő hónapban csak 86 százalékban térít meg a munkáltató. A budapesti civil rendőrségi hivatalnokok bérlettámogatása már januártól megszűnt, nekik ettől az évtől kezdve 9500 forinttal, a fővárosi felnőtt bérlet árával csökkent a bérük. A rendőrség civil irodai munkatársai tavaly februárban a rendészeti igazgatási törvény hatálya alá kerültek, és megvonták tőlük azt a lehetőséget, hogy kollektív szerződést kössenek. Az előző megállapodás pedig - amelyben a bérlettámogatás is szerepelt - 2019. december végén lejárt. A vidéki nagyvárosokban olcsóbb a városon belüli közlekedés, de egy távolabbi kistelepülésről bejárni például a megyeszékhelyre, már jelentős kiadás lehet. A Független Rendőr Szakszervezet főtitkára, Pongó Géza szerint a munkatársaknak kompenzáció járna, de a kérésre eddig nem kaptak választ az Országos Rendőr Főkapitányságtól (ORFK). A bérletekhez nyújtott eddigi segítség megszüntetése azért érinti különösen érzékenyen a rendőrségi alkalmazottakat, mert az ígéretek alapján sokkal nagyobb béremelésre számítottak, mint amit kaptak. Az egyenruhás állománynak alapbéremelés helyett csak 10 százalékos kiegészítő juttatást adott a kormány, ami csak az idén biztos, nincs arra garancia, hogy jövőre is megkapják – részletezte a kifogásokat Bárdos Judit. A Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke hozzátette, hogy ismereteik szerint a kormány nem adott több pénzt az új pótlékra, az összeget a rendőrségnek kell kigazdálkodni, csakúgy, mint az igazgatási dolgozóknak meglebegtetett 5 százalékot. Ekkora emelést nem kap mindegyikük, mert minimum és maximum összegeket számoltak ki minden beosztásban, amit azonban csak a most kezdődő teljesítményértékelések alapján kapnak meg az emberek. Vagy nem. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók idén sem kaptak egyetlen fillér emelést sem. Mindkét érdekvédő azt tapasztalja, hogy nem lesz megtartó ereje az év végén kizárólag az egyenruhásoknak adott egyszeri bruttó félmillió forintos jutalomnak. A rendőrök tudják, hogy csak a szájukat akarták befogni, de azt látják, hogy körülöttük egyre több az üres álláshely, nem javul, hanem romlik a helyzet. Nem hisznek abban az ígéretben sem, hogy majd három év múlva hathavi bért kapnak egyszerre. Azt mondják: adják nekik oda évente a kéthavi összeget. A hivatásosok február 5-én kapják meg az első megemelt fizetést, de már lázasan számolnak. A „Zsaruellátó” Facebook-oldalon például egy őrmester adta össze, hogy a 181 ezer forintos alapbére és a 38 500 forintos hivatásos pótlék után járó kiegészítő juttatás 22 ezer forint lesz bruttóban. Hazavihet 160 ezer forintot. „Tényleg azt gondolták, hogy ezzel megállítható lesz a leszerelési hullám – teszi fel a költői kérdést. Az ORFK cikkünk megjelenéséig nem válaszolt a kérdéseinkre.