Eltűntek fontos iratok a Városházán, miközben a főváros hatalmasat bukhat a Rác fürdő miatt

Hirtelen nagy lett a tülekedés a Rác fürdő körül. Az állam, a főváros és egy befektető is megvenné az ingatlanegyüttest. A felszámoló azonban kivár.

Az új városvezetés attól tart, hogy különféle háttéralkuk miatt nagyon nyomott áron kel el a tíz éve felújított, de soha meg nem nyitott Rác fürdő és a mellé épült 67 szobás szálloda. A Fővárosi Közgyűlés a jövő héten újra napirendre tűzi a hányatott sorsú – az Erzsébet híd budai hídfője közelében lévő – ingatlanegyüttes ügyét, de az előterjesztés szerint nem állt be fordulat a felszámolási eljárásban. A felszámolóbiztostól még csak tájékoztatást sem kaptak az eljárás állásáról, hiába kérték. Ráadásul az igen szövevényes ügy irataiból is eltűnt jónéhány a városházán az önkormányzati választások után. Az új városvezetés viszont lépéskényszerbe került.

Tavaly december végén lejárt ugyanis a fürdő megvételével megbízott REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft.-nek adott megbízási szerződés. A Karácsony Gergely vezette új közgyűlésnek így meg kell erősítenie a Tarlós-kabinet korábbi döntését, miszerint legfeljebb 7,4 milliárd forint erejéig szálljon be a licitbe, ha a felszámoló végre meghirdeti a fürdőt és a hotelt értékesítésre. Ha a főváros nem ad utasítást erre, akkor a REK Kft. nem tehet ajánlatot. Ha pedig más veszi meg a fürdőt és a szállodát az árverésen, akkor a fővárosi önkormányzat hiába vásárolta meg a beruházáshoz 7,6 milliárd forintos kölcsönt nyújtó MFB-től 2,2 milliárd forintért a követelést és költött még százmilliókat ügyvédekre, őrzésre, fenntartásra, a cégek üzemeltetésére, a pénz elúszik. Ezt pedig semmiképpen nem akarják megkockáztatni. Attól is félnek, hogy az ingatlanegyüttes végül nagyon olcsón kel el, hiszen akkor a fővárosi követelésállomány egy része elúszik. A félelem nem teljesen alaptalan. Ha az első árverés eredménytelenül zárul, akkor a második fordulóban már nincs alsó limit, bármennyiért eladható a fürdő és a hotel. S vannak arra utaló jelek, hogy a felszámolással megbízott Nemzeti Reorganizációs (REORG) Kft. sikertelen árverés felé lavírozza az ügyet. De ezen felül is volt már egy kísérlet arra, hogy a főváros szájából kiénekeljék a fürdőt. 2016 őszén azzal kereste meg az MFB a fővárost, hogy bontsák fel a korábbi 2,2 milliárdos megállapodást, cserébe a bank által képviselt potenciális befektető 8 hónapon belül megnyitja a szállodát és a fürdőt, kamat címén pedig 890 millió forintot fizet a fővárosnak. A titokzatos befektető az akkori hírek szerint az Orbán Ráhel – Tiborcz István házaspár érdekköréből került volna ki. A Fővárosi Közgyűlés kínosra sikeredett közjáték után visszautasította az ajánlatot. Az árverési hirdetmény viszont azóta sem jelent meg. A Fővárosi Törvényszék tavaly újfent meghosszabbította a Rác fürdőt felújító és szomszédos hotelt felépítő két beruházó cég felszámolási eljárását. De azóta ez a meghosszabbított határidő is lejárt, ahogy minden más törvényben előírt eljárási határidő is. A látszólagos mozdulatlanság felszíne alatt azonban sűrűn kavarog mély. A Népszava információi szerint a főváros mellett az elővásárlási joggal rendelkező állam is bejelentkezett a fürdő-hotel ingatlanegyüttesre, hogy azután másnak adja tovább. Az egyik lehetséges út Mészáros Lőrinc, akinek az érdekeltségébe tartozó Opus Global Nyrt. tavaly bekebelezte a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt-t, a befektetési holding pedig az ingatlanpiacon terjeszkedne. De az elmúlt hónapokban több közös ingatlanüzletet is közösen bonyolítottak le Tiborcz Istvánnal. A fővárosi önkormányzat is csak részben venné magának az épületeket. A fürdő üzemeltetését a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei (BGYH) Zrt.-re bíznák. A hotelt viszont nem vennék a nyakukba. A létesítmény kettéválasztásával megszabadulnának a szállodafelújítás milliárdos nyűgétől, az előtte lévő sétány telkéért pedig földhasználati díjat kérhetne a főváros. Szőke László, a BGYH vezérigazgatója nagyon is ambicionálta volna ezt a változatot, csakhogy Karácsony Gergely főpolgármester bizalma erősen megingott benne a választások után meghirdetett 200 milliós médiatender miatt. Február 1-jétől Szűts Ildikó váltja a BGYH igazgatói székében. Szőke egyébként városházi forrásaink szerint kedvtelve hirdette magáról, hogy eddig ő akadályozta meg a fürdő és a szálloda eladását. Lehet benne igazság. A fürdő ugyanis mit sem ér víz nélkül, márpedig gyógyvizet csak a BGYH közvetítésével kaphatna az új tulajdonosa, csakhogy a fürdős cég mindössze öt évre hajlandó garantálni a vízhasználatot. Márpedig egy milliárdokért megvásárolt, majd újabb milliárdokért felújított fürdő víz nélkül nem éppen vonzó üzlet. De még így is akadt volna rá jelentkező. A korábban elsősorban a kereskedelmi ingatlanok piacán jelen lévő Indotek Group tavaly számos bevásárlóközpont felvásárlása után 8,5 milliárdért megvette a Gellért Szállót birtokló céget is. Az üzlet egyelőre nem érinti Szent Gellért Gyógyfürdőt, az továbbra is Budapest fürdőit kezelő önkormányzati vállalat tulajdonában marad, bár piaci információk nem zárják ki annak bekebelezését sem. A Népszava forrásai szerint a cégcsoport tulajdonos-vezérigazgatója, Jellinek Dániel a Rác fürdő és hotel vásárlását is fontolgatta. Az Indotek lapunk megkeresésére nem válaszolt, de más forrásból úgy tudjuk, hogy a cég most egy lépést hátralépett. Ügyes húzással, nem kíván a fővárosi önkormányzat útjába állni az értékesítési liciten. Beéri azzal, hogy később a fővárostól vegye meg a szállodát, vagy a fürdővel együtt mindkettőt. A Népszava úgy tudja, hogy a főváros az Indotek mellett a korábbi beruházókkal Valkó Csabával és Prekuta Bálinttal is tárgyal annak érdekében, hogy ne támadják meg a majdani árverési eredményt. Az ebből fakadó per akár 3-4 évig is megakadályozhatná a fürdő megnyitását.