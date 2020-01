Több mint negyvenmilliót csalt ki az unokázós bűnbanda

Áldozataikat általában telefonkönyvből, véletlenszerűen választották ki.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság speciális nyomozócsoportja befejezte annak a bűnszervezet csalássorozatának a vizsgálatát, akik több mint 43 millió forint értékben csaltak ki pénzt, illetve ékszereket idős emberektől – írja a police.hu . A nyomozás adatai szerint az áldozatokat a csalók általában telefonkönyvből, véletlenszerűen választották ki. Az idősek megtévesztésére minden esetben ugyanazt a sémát alkalmazták: a sértetteket a szervezet egyik irányítója hívta fel egy angliai telefonszámról, aki a beszélgetés során az időskorúak unokájának, rokonának adta ki magát. A telefonáló azt állította, hogy balesetet okozott, és a kár megtérítéséhez azonnal pénzre van szüksége. A pénz sürgősségére több verziót is kitaláltak a csalók: volt, amikor az álrokon arra hivatkozott, hogy egy drága autót tört össze, és a kár azonnali kifizetésével nem indul ellene rendőrségi eljárás, de volt olyan eset is, amikor azt mondta a hívó, hogy meg fogják verni, és nem engedik el addig a helyszínről, amíg az okozott kár összegét nem fizeti ki. Az álrokonok a közvetlen találkozásokat úgy kerülték el, hogy meggyőzték a sértetteket, hogy ők maguk nem tudnak a pénzért, esetleg ékszerekért elmenni, hanem egy ismerősüket küldik el érte. Az idősek lakcímére ezután egy futárt irányítottak, akik a pénzt, ékszereket átvette, majd a csomagot továbbadta annak a bizalmi körnek, akik a pénzt elosztották, illetve eljuttatták a szervezet irányítóinak. A nyomozók a futárokat több esetben a bűncselekmény elkövetése közben fogták el, amikor a pénzért mentek. Az eljárás során a nyomozók azonosították a szervezet tagjait, akik között több esetben rokoni kapcsolat is igazolható volt, illetve a tagok között két fiatalkorú elkövető is szerepet játszott a csalásokban. A szervezet tagjai közül az eljárás során 18 főt hallgattak ki gyanúsítottként; összesen 33 rendbeli bűnszervezetben elkövetett csalás, 9 rendbeli bűnszervezetben elkövetett pénzmosás, 11 rendbeli csalás, 2 rendbeli bűnszövetségben elkövetett csalás kísérlet, 1 rendbeli csalás kísérlet, valamint 1 rendbeli kiskorú veszélyeztetése bűntett elkövetése miatt. A nyomozók a szervezet tagjaitól az elfogások során 8 580 540 forintot foglaltak le, így a kicsalt összegeket több sértettnek is vissza tudták adni. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Nyomozó Főosztály Vagyonvédelmi Osztályának unokázós nyomozócsoportja a bűnszervezet öt tagját, N. Csabát, L. Mária Ilonát, H. Ernőt, H. Marinát és B. Ferencet jelenleg is elfogatóparancs alapján körözi.​ A bűnszervezet tagjai 2018 augusztusa és 2019 júniusa között 33 idős sértettől csaltak ki pénzt és ékszereket.