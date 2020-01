Szerdán már kevesebb lesz az eső, de hózáporok jöhetnek

A légszennyező anyagok hétfői szintje „még nem volt problémamentes”, de a kedd reggeli órákban esett csapadék hatására kitisztult a levegő.

Megszüntették a szmogriadó tájékoztatási fokozatát Budapesten – közölte a Főpolgármesteri Hivatal kedden az MTI-vel. A közleményben azt írták, hogy a hétfői mérési eredményeken túl az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) legújabb előrejelzése szerint



már nem indokolt a szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartása, ezért Karácsony Gergely főpolgármester elrendelte annak megszüntetését.

Bár a légszennyező anyagok hétfői szintje – a megkezdődött javulás ellenére, a korábbi napokhoz hasonlóan – „még nem volt problémamentes”, de a kedd reggeli órákban esett csapadék hatására kitisztult a levegő – közölték. Az OMSZ legújabb előrejelzése szerint a levegőminőség éjszaka is kiváló lesz, ami a következő két nap is így marad – áll a kommünikében. A kommüniké szerint a főpolgármester köszönetet mond azoknak, akik mérsékelték a szén-, illetve fatüzelésű berendezések és az autók használatát, továbbá az ipari pontforrások, kémények azon üzemeltetőinek, akik önkéntesen csökkentették légszennyező pontforrásaik kibocsátását. Úgy folytatták, hogy mivel a fővárosi légszennyezettségi helyzet kialakulásához hozzájárul az agglomerációs települések légszennyező hatása is, a főpolgármester külön köszöni, ha az agglomeráció településein élők, illetve ezen települések helyi önkormányzatai is figyelemmel követték és közreműködtek a – saját településükön, szűkebb környezetükön túl – fővárosi légszennyezettségi helyzet javításában is. Budapest vezetése továbbra is számít a fővárosiak, a fővárosi agglomerációban élők, illetve a fővárosba gépjárművel közlekedők együttműködésére abban, hogy a szmoghelyzetek kialakulása, súlyosabb esetekben a korlátozó intézkedések bevezetése elkerülhető legyen – zárta közleményét a Főpolgármesteri Hivatal.