Eddig hét magyar kérte, hogy segítsenek nekik kijutni Kínából

Szijjártó szerint ők egy evakuációs akcióban, légi úton tudják majd elhagyni a területet.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) sem belföldön, sem külföldön nem tud koronavírus-fertőzésben érintett magyar állampolgárról – közölte a KKM-et vezető Szijjártó Péter kedden Budapesten, újságírói kérdésre válaszolva. Elmondta, nyolc magyar állampolgár tartózkodik a járvány gócpontjának számító Hupej tartományban, közülük heten kívánják elhagyni a térséget. Ők egy evakuációs akcióban, légi úton tudják majd elhagyni a területet – tette hozzá, jelezve: az európai uniós tagországok között szoros koordináció működik, a franciák, németek, portugálok szervezik állampolgáraik kimentését, légi úton. Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarország mindhárom országgal felvette a kapcsolatot, hogy a Kínát elhagyni akaró hét magyar kiutaztatását meg lehessen szervezni.

Négy gyanús eset volt Magyarországon

Ugyancsak kedden, egy sajtótájékoztatón Kásler Miklós azt mondta, minden magyar kórház felkészült az új koronavírusos betegek fogadására. Az emberi erőforrások minisztere hozzátette: az esetleges betegek elkülönítésére a budapesti Szent László kórházat jelölte ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). Hangsúlyozta, hogy a betegség Európában még csak elszórtan jelent meg. A jelenlegi információk szerint Franciaországban három, Németországban egy igazolt esetet találtak, Ausztriában és Romániában egy-egy nem igazolt beteget jelentettek, Magyarországon pedig két esetben merült fel a gyanú, de mindkettőnél kizárták a betegséget. Mint mondta, a kínai koronavírusról annyit tudunk, hogy a tavaly novemberben megjelent új törzs állatról terjedt emberre, de egymást is megfertőzhetik az emberek. A tárcavezető kiemelte, hogy a magyar járványügyi rendszer rendkívüli tradíciókkal rendelkezik, már több ízben bizonyította hatékonyságát és felkészültségét.

Kialakították az eljárásrendet

Müller Cecília országos tisztifőorvos hangsúlyozta: Magyarországon jelenleg új koronavírusos beteg nincs, de nem zárható ki a behurcolás. Az új vírus gyors azonosítására, felfedezésére felkészültek az NNK és a területi szervek, a kormányhivatalok, a járási hivatalok munkatársai is. Elmondta, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által meghatározottak alapján kialakították az eljárásrendet. Eszerint, ha gyanús, valószínűsített vagy igazolt esetet fedeznek fel, akkor úgynevezett megfigyelőrendszer lép életbe. Ennek keretében információkat gyűjtenek az esetlegesen szükségessé váló intézkedések megtételéhez. Közölte: gyanúsnak számítanak az olyan, még kivizsgálatlan esetek, amelyeknél felmerül a fertőzés lehetősége, vagyis fennállnak a betegség tünetei: láz, elesettség, száraz köhögés. Magyarországon utazási korlátozásokat egyelőre nem vezettek be, de tanácsokat fogalmaztak meg: fontos a gyakori, rendszeres kézmosás, a köhögés, a tüsszentés etikai szabályainak betartása. Utazáskor megfontolandó a szájmaszk viselése is – mondta a tisztifőorvos. A Kínából érkező csomagokról, élelmiszerekről azt mondta: ezek nem jelentenek veszélyt, de a csomagok kinyitása után feltétlenül kezet kell mosni, az élelmiszerkezelés szabályait (mosás, hőkezelés) pedig be kell tartani. Kitért arra is, hogy Magyarország az influenzaszezon közepén van, miként Kína is, ezért továbbra is javasolják az influenza elleni védőoltást. Kifejezetten a koronavírus ellen még nincs védőoltás, de számos kutatás zajlik – közölte.



Tizennégy nap a lappangási idő

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa elmondta: ennek a koronavírusnak – a korábbiakkal összehasonlítva – jóval alacsonyabb, egy-két százalék a halálozási rátája. A halálesetek főleg olyan idős emberek körében fordultak elő, akiknek több más betegségük is volt. Mellettük a hozzátartozók és az egészségügyi személyzet van a legnagyobb veszélyben. A megbetegedés gyermekeknél nem jellemző – emelte ki. Kitért arra is, hogy ez a vírus „nem nagyon” terjed emberről emberre, a mértéke meg sem közelíti az influenzáét. Mivel a betegség lappangási ideje maximum tizennégy nap, a főorvos azt javasolja, hogy aki tizennégy napon belül érkezett a járványos területről – a közép-kínai tartományokból – és tüdőgyulladás jeleit észleli magán, forduljon orvoshoz. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn mérsékeltről magas szintűre módosította a tüdőgyulladással járó új koronavírus nemzetközi veszélyességét. Az nCov-2019 nevű vírusnak keddig Kínában már több mint száz halálos áldozata van, és világszerte, számos országban több ezren fertőződtek meg tőle.