Pápaszemes pingvin kelt ki a Szegedi Vadasparkban

Pápaszemes pingvin (Spheniscus demersus) kelt ki a Szegedi Vadasparkban, a felnőttektől eltérően nem fekete-fehér hanem szürke tollazatú fiókát a harciassága miatt a gondozók a viszályt teremtő északi istenségről, Lokiról nevezték el. Picur és Totya utóda novemberben bújt ki tojásából – mondta Veprik Róbert igazgató.

Az ápolói közelebbről is megismerkednek a néhány hetes madárral, ugyanis most szoktatják rá, hogy a kezükből elvegye a halat. Erre nemcsak az egyes pingvinek megfelelő táplálása miatt van szükség, hanem azért is, mert a madarak vitaminokat és gyógyszereket kapnak. Ez utóbbi elkerülhetetlen, mert - szemben az északi félteke madaraival - a szúnyog által terjesztett madármalária képes megbetegíteni őket. A fertőzés pedig végzetes számukra. Amint a fióka megszokja az emberi kézből való etetést, újra csatlakozhat a vadaspark pingvincsapatához.

A pingvinek monogám, életre szóló kapcsolatban élnek a kolónián belül, és mindkét szülő szerepet vállal a fiókák felnevelésében. A költési idő valamivel hosszabb, mint a legtöbb madárnál, akár 42 nap is lehet. Többnyire 1-3 tojást raknak. A fiókák elválasztása körülbelül két hónapos korukban kezdődik, ekkortól tanulják meg, hogyan szerezzenek táplálékot maguknak. A természetben tengerre szállnak, az állatkertekben azt kell megtanulniuk, hogyan vegyék el a táplálékot a gondozójuk kezéből.

A pápaszemes pingvineket fajmegmentési program (EEP) keretében tartják Szegeden, így szaporításuk természetvédelmi érdeket is szolgál. A természetben a legnagyobb problémát az élőhelyek pusztulása, a tojásvadászat és a kevesebb táplálék mellett a Dél-Afrika térségében sajnos nem ritkán előforduló olajtanker-katasztrófák jelentik. Egy-egy ilyen tragédia alkalmával ezrével pusztulnak a pingvinek is. A pápaszemes pingvinek 2011-ben érkeztek a Szegedi Vadasparkba. A fiatal egyedek idővel párba álltak, majd 2014-ben ki is kelt az első két fióka, amelyek ma már a csapat teljes jogú tagjai.