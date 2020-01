Bátran letartózkodták a botrányos Karácsony-interjú kivizsgálását a fideszes delegáltak

Szerdán összeült a közmédia felügyeletét ellátó Közszolgálati Kuratórium.

A kormánypárti többségű, három ellenzéki delegálttal felálló testület nem szavazta meg, hogy az ellenzéki tagok javaslatára fölkerüljön az ülés napirendjére a botrányosan elfogult Karácsony-interjú, illetve az antiszemita megnyilvánulásai miatt számos zsidó szervezet szerint elfogadhatatlan Siklósi Beatrix Kossuth-csatornaigazgatói kinevezése – tájékoztatta lapunkat egybehangzóan Kránitz László és Debreczeni József. Debreczenitől azt is megtudtuk, hogy láthatóan a kormányoldali delegáltak sem érzik problémamentesnek a két említett ügyet, ezért a nemleges szavazat helyett tartózkodtak, de a napirendre vételt ezzel is meg tudták akadályozni. Debreczeni szerint Balogh László elnök arra hivatkozott, hogy a kuratóriumnak nincs joga tartalmi kérdésekről véleményt mondani, de egyrészt Siklósi ügye személyi kérdés, másrészt az elnök nem tudta megmondani, hol szerepel a vonatkozó törvényekben ilyen korlátozás. Arról is vita alakult ki, hogy megkapta-e Balogh a MÚOSZ-nak a Karácsony-interjúval kapcsolatos panaszát – úgy tudjuk, a beadvány végül szerencsésen megkerült.