Sneider Tamás ringbe száll

Bár sokan elégedetlenek a megelőző intézkedésekkel, a hatóságok szerint felkészülten várják a fertőzés megjelenését a határokon belül.

A Vuhan koronavírus még nem ért ide, de a szezonális influenza-fertőzések már járvánnyá sokasodtak. Eddig 15-20 ezer megbetegedést regisztrált az influenza-figyelő szolgálat. Legtöbbeket a tíz évvel ezelőtt világjárványt okozó influenza A(H1N1)pdm09 vírus betegített meg. A Kínában már kitört koronavírus-járványra csak készülődünk. Bár kedd este egy Sanghajból érkező járatról 40 fokos lázzal bevittek egy pilótát a Dél-Pesti Centrum Kórház járványrészlegére, de nála a tesztek nem igazolták a vírus jelenlétét. Erről személyesen Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár és Müller Cecília országos tiszti főorvos számolt be szerda késő délután a sajtónak. Az orvos-államtitkár szerint nincs ok aggodalomra, jelenleg ugyanis Magyarországon még egyetlen koronavírusos beteget sem találtak.



„A kormány felkészült, kijelölte a járvány megelőzéséhez szükséges feladatokat és van eszköz arra, hogy a vírus terjedését megakadályozzuk.”

Hozzátette: komolyan veszik a Kínában halálos áldozatokat is szedő betegséget. Figyelnek a megelőző intézkedésekre. Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint az utazókat tanácsokkal, írásos tájékoztatókkal látják el. Emellett a repülőtéren kézfertőtlenítőket helyeztek ki. A "kritikus" tünetekkel (például magas láz) rendelkező utasokat a reptéri egészségügyi szolgálat azonosítja. Így történt ez az éjszaka Budapestre érkezett lázas beteg esetében is. Kiss Zoltán, a Nemzeti Népegészségügyi Központ virológusa hozzátette: van elég teszt a biztonsági laboratóriumban a vírus kimutatásához. Néhány óra alatt tudják igazolni vagy cáfolni a koronavírus jelenlétét. A mentőknél egy friss főigazgatói utasítás írja le a teendőket, ha egy esetleges koronavírusos beteget kell ellátni. Akkor kell valakit potenciális fertőzöttnek tekinteni, ha 38 fok feletti lázat, felső légúti tüneteket tapasztalnak. Továbbá a beteg 14 napnál kevesebb ideje járt a kínai Hubei tartomány városában, vuhanban, vagy olyan egészségügyi intézményben volt, ahol ápoltak vuhan koronavírussal pácienst, illetve részt vett ilyen betegek ápolásában. Valamennyi mentőgépkocsiban van egyszer használatos védőruha, vírusblokkoló maszk, védőszemüveg, védőkesztyű. A főigazgatói utasítás arra is figyelmezteti a mentőket, hogy az ilyen beteg ellátásakor ne érintsék meg saját arcukat, orrukat, szemüket, kontaktlencséjüket. A beteg szállítása közben egyebek mellett tilos étkezniük, inniuk, vagy dohányozniuk. A betegellátás pedig csak a tünetek enyhítésére terjedhet ki.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus csütörtökre ismét összehívta a vészhelyzeti bizottság ülését, miután visszatért Pekingből. A tanácskozáson arról kíván tájékozódni, hogy a jelenlegi járvány nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet jelent-e. Kínában már több mint 6000 beteget regisztráltak, s mintegy 60 ezer fertőzött lehet, a halottak száma mintegy 130. Európában eddig Németországban négy, Franciaországban 4 igazolt beteget találtak. A magyar lakosság is készülődik a koronavírus elleni védelemre, a szájmaszk már országos hiánycikké vált. A kormányhivatalok ügyfélszolgálati munkát végző munkatársaitól pedig sorra érkeznek a panaszok a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetéhez (MKKSZ), hogy az immár hivatalosan is megérkezett influenzajárvány és az Európában is egyre terjedő koronavírus ellen semmilyen védelmet nem kapnak. Ezért a szervezet elnöke, Boros Péterné azt kéri a kormánytól, szervezzék meg, hogy minden ügyfélablakban ülő ügyintéző szájmaszkot viselhessen. A kérést az is indokolja, hogy van, ahol a dolgozók maguk próbáltak maszkot vásárolni, de a készletek már elfogytak. A Miniszterelnökségi Sajtóiroda érdeklődésünkre, hogy van-e terv a hivatali ügyintézők védelmére, azt felelte: „Magyarországon nincs koronavírus-járvány, a hatóságok nem tudnak ilyen betegről és mindent meg is tesznek azért, hogy megvédjék a járványtól a magyar embereket. A kormányhivatalok folyamatos kapcsolatban vannak a Nemzeti Népegészségügyi Központtal, és amennyiben indokolttá válik, haladéktalanul megteszik a szükséges intézkedéseket a fertőzések megelőzése érdekében.” Tehát segítségre egyelőre nem számíthatnak az ügyfélszolgálati munkatársak.

"A repülőjáratokat illetően figyelemmel kísérjük az EU-tagállamokban bevezetett intézkedéseket, döntés ennek fényében születik" - ezt válaszolta a Külügyminisztérium arra a kérdésünkre, tervezik-e a Kínából érkező, közvetlen repülőjáratok korlátozását vagy leállítását.

A Liszt Ferenc repülőtéren egyelőre nem léptettek életbe rendkívüli intézkedéseket, így az utasok számára az üzemeltető Budapest Airport egyelőre csak kézfertőtlenítő szereket, utastájékoztató táblákat helyezett ki szerdán az utasoknak. A BA ugyanakkor hangsúlyozta: felkészült az esetleges rendkívüli óvintézkedések bevezetésére kezdve a fertőzött utasok elkülönítésétől a karanténon át a légijárművek, épületek fertőtlenítéséig. Az ügyben Havasi Gábor, a főváros egészségügyi tanácsnoka, a Momentum fővárosi képviselője arra szólította fel a kormányt, hogy vezessen be fokozott ellenőrzést a Liszt Ferenc Repülőtéren, illetve fontolja meg a Kínából érkező járatok leállítását. Jelenleg Magyarországra több kínai légitársaságnak is van közvetlen járata, így szerdán is két gép érkezett, Sanghajból és Pekingből. (Szijjártó Péter külügyminiszter a múlt hét pénteken – napokkal a világjárvány bejelentése előtt – fogadta Ferihegyen a Hainan légitársaság újrainduló csunkingi járatát, amely tervek szerint hétfőnként és péntekenként érkezik Budapestre. „Ma már Budapestről öt kínai város heti 13 közvetlen járaton érhető el, a kelet-közép-európai régióban egyik fővárosnak sincs ilyen jó összeköttetése Kínával” - hangsúlyozta még pár napja is Szijjártó Péter. A kormány akkori közleményében egy szó sincs az akkor már terebélyesedő járványról. Külföldön időközben egyre több szigorú intézkedést jelentettek be a kínai járatok korlátozására, így több amerikai légitársaság is ritkította a kínai járatait, a British Airways már közölte, hogy minden kínai járatát leállítja. Sajtóhírek szerint a Trump adminisztráció is gondolkozik a teljes, Egyesült Államokba irányuló kínai repülőforgalom befagyasztásán.