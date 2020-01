337,60 forinton az euró

A jegybank tudatosan gyengítheti a forintot, ellensúlyozandó a gyors magyar bérnövekedést, a koronavírus és a brexit is még komoly meglepetéseket okozhat a gazdasági növekedésben.

A Concorde Értékpapír Zrt. elemzőit is meglepte a forint év eleji gyengülésének sebessége, egész évre várták azt a 2-3 százalékot, amit három hét alatt hozott össze a piac, illetve az MNB tétlensége – derült ki a cég sajtótájékoztatóján. Moró Tamás, a cég vezető stratégája szerint a forintgyengülésnek több oka is van: elolvadt a fizetési mérleg többlete, a forint a világ legalacsonyabb reálkamatú devizája, amely kitűnő befektetési célponttá teszi. Moró szerint a jegybank azért hagyja gyengülni a forintot, mert így kompenzálhatja a magas béremelkedési ütem miatt kialakuló versenyképesség–romlást, és az is az MNB malmára hajtja a vizet, hogy ez a forintgyengülés nem gyűrűzött be az inflációba. Ugyanakkor a Concorde Értékpapír elemzői optimistán tekintenének világgazdaság és ezen belül a magyar gazdaság idei éve elé, ha nem ütött volna be a koronavírus-járvány. Azonban még nem lehet tudni, hogy a járványból lesz-e a gazdasági recesszió, de ha még két-három hét múlva is erről fog beszélni a világ, az letörheti az most induló világgazdasági fellendülést – mondta Gyurcsik Attila befektetési igazgató. A járvány a turizmus visszaesése miatt fékezheti a szolgáltató szektort, így ezen keresztül a növekedést, emiatt is reagáltak a tőzsdék eséssel az elmúlt napokban a koronavírussal kapcsolatos hírekre. Egy ilyen negatív forgatókönyv magyar gazdaság növekedési kilátásait is rombolhatja - tették hozzá. Ugyanakkor ha a világgazdaság megússza a koronavírus fertőzést, akkor az unió gazdasága lehet a titkos favorit. A szakemberek a világgazdaság előtt álló nagyobb kockázatok közé sorolják a brexitet is, ugyanis a hétvégi kilépés utáni átmeneti időszakban, az év végéig kellene rendezni az EU és Nagy-Britannia kereskedelmi kapcsolatait. Az Unió egy szabadkereskedelmi megállapodást 5-8 év alatt szokott tető alá hozni, erre most lesz 10 hónap, így ne legyen senki meglepve, ha szeptember közepén újra kitör a "no-deal" válság – mondta Kovács Krisztián üzletfejlesztési igazgató.