Bűvös évforduló – Valójában 45, de az árusítását tekintve 40 éves idén a Rubik-kocka

Valójában 45, de az árusítását tekintve 40 éves idén a Rubik-kocka, melyet 1975-ben még bűvös kocka néven szabadalmaztatott Rubik Ernő.

Rubikkocka-tortával köszöntötte Rubik Ernőt szerda délután a Nürnbergi Nemzetközi Játékkiállítás és -vásáron a Ravensburger játékgyártó cég abból az apropóból, hogy a kocka 40 éve hódít a hazai és külföldi játékpiacokon. Bár a tervező már 1975. január 30-án beadta szabadalomigényét az akkor még bűvös kockaként nevezett termékre, azt csak közel négy évvel később kapta meg, így a játék csupán 1980-ban – nemzetközileg egységesített Rubik kocka (Rubik's Cube) néven – került a boltokba. Az első év végére Magyarországon már 1 millió eladott darabról szólt a fáma, 16 külföldi országban árusították és csak az NSzK-ban 4 milliót adtak el belőle. A következő években többször lett az „Év játéka”, és bekerült a New York-i Modern Művészetek Múzeumának építészeti és dizájngyűjteményébe is. 1982. június 5-óta Rubik-kocka-világbajnokság is létezik – a kirakási rekord közel 40 év alatt 16 másodpercet javult. Míg az első bajnoknak, Minh Thainak még majdnem 23, a legutóbbinak, Philipp Weyernek már csak 6,74 másodpercre volt szüksége, hogy sorba rendezze a színeket. Az ünneplésen a tavalyi gyorsasági rekorder is részt vett egy villámbemutatóval, ikertestvérével, Sebastian Weyerrel együtt, aki csak néhány ezred másodperccel maradt le a bátyja mögött, s lett a 2019-es világbajnokság bronzérmese. A Rubik-kockát ma a legnagyobb magyar találmányok között tartják számon. Matematikusok szerint 20 forgatásból bármilyen összekevert állapotából ki lehet rakni.