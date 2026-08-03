Sok név eszébe jutott a magyaroknak.
Az amerikai nagykövet szerint ha a fia 30 másodperc alatt ki tudja rakni a Rubik-kockát, akkor bizonyosan az Egyesült Államok és Magyarország problémáit is meg lehet oldani.
Valójában 45, de az árusítását tekintve 40 éves idén a Rubik-kocka, melyet 1975-ben még bűvös kocka néven szabadalmaztatott Rubik Ernő.
A híres kockát gyártó cég szerint a játék továbbra is védjegyoltalom és szerzői jogi védelem alatt áll Magyarországon, így a hasonló kockák engedély nélküli gyártása és értékesítése jogszabályt sérthet.
Immár jogerős, hogy a feltaláló Rubik Ernő cégének nem állhat fenn védjegyoltalma a népszerű kirakós játék formája felett.
Rubik Ernő feltalálót és Kertész Imre írót a Magyar Szent István Renddel tüntette ki Áder János köztársasági elnök augusztus 20-án, az állami ünnepen a legfőbb közjogi méltóságok jelenlétében a Sándor-palotában. A képre kattintva galéria nyílik!
Rubik Ernő feltalálót és Kertész Imre írót a Magyar Szent István Renddel tüntette ki Áder János köztársasági elnök augusztus 20-án, az állami ünnepen a legfőbb közjogi méltóságok jelenlétében a Sándor-palotában.
A legmagasabb magyar állami kitüntetést, a Szent István Rendet idén Rubik Ernő feltaláló és Kertész Imre író veheti át - közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.
Köszönetet mondott a feltaláló a bűvös kockát forgató gyerekek millióinak bátorságukért, s azért, hogy vállalni merik a kihívást. Rubik Ernő a Jersey Cityben található Liberty Science Center (LSC) Beyond Rubik's Cube (Túl a Rubik-kockán) című kiállításának megnyitóján beszélt.
Tiszteletvacsorán fogadta Áder János köztársasági elnök Rubik Ernőt a Sándor-palotában csütörtök este abból az alkalomból, hogy a feltaláló negyven éve alkotta meg a világhírűvé vált Rubik-kockát.