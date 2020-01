Most Aján levele miatt vitáznak a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségben

Kiküldte a meghívókat márciusra, a személye körüli vádak miatt összehívott bukaresti rendkívüli kongresszusra, ám a tagszervezetekhez eljuttatott levelet hivatalban lévő vezetőként írta alá.

Újabb vita támadt a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségen belül, mert annak felfüggesztett elnöke, a 81 éves, magyar Aján Tamás kiküldte a meghívókat márciusra, a személye körüli vádak miatt összehívott bukaresti rendkívüli kongresszusra, ám a tagszervezetekhez eljuttatott levelet hivatalban lévő vezetőként írta alá –. Miután Ajánt a tisztségében 90 napra felfüggesztették , az elnöki teendőket átmenetileg a szövetség amerikai 2. embere látja el. A három hónap arra szolgál, hogy kivizsgálják a vádakat, amelyek között korrupció, milliós bevételek eltüntetése, fekete kasszák működtetése és a doppingellenőrzések megfirkálása is szerepel. A botrányt a német ARD köztévé leleplezése, Aján azonban teljes ártatlanságát hangsúlyozza. A jelek szerint nem fogadja el a NSSZ végrehajtó bizottságának döntését sem, mármint hogy egy ideig most nem ő az elnök. Azon kívül abba is megpróbál beleszólni, hogy mit csináljon ideiglenes utódja. Az amerikai sportdiplomata két nap múlva Budapestre érkezik, hogy kérdőre vonja a felfüggesztett vezetőt.