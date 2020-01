Koronavírus: hallgatóinak üzeni az ELTE, így védekezhetnek egy járvány ellen

A Jobbik országos elnöksége a tisztújítás után, már az új pártelnökkel döntött a pártigazgatói poszt megpályáztatásáról.

A hétvégi tisztújító kongresszus előtt még úgy volt, hogy a tizenhat év után távozó Szabó Gábor utódaként a leköszönő pártelnök, Sneider Tamás lesz a Jobbik pártigazgatója. Az országos elnökség azonban, amely már az új pártelnök, Jakab Péter vezetésével ült össze, másként döntött: Sneider kinevezése helyett pályázatot írt ki a posztra.

Úgy tudjuk, a jelentkezőknek ez a hét áll rendelkezésükre, hogy elkészítsék és benyújtsák pályázatukat. Szóba jöhető jelöltként két parlamenti képviselő, Farkas Gergely és az alelnökké is megválasztott Potocskáné Kőrösi Anita nevét hallottuk. A találgatások alaptalannak bizonyultak. „Megtisztelő, hogy egyesek esélyesnek tartanak a pártigazgatói pozícióra, de én nem fogok pályázatot beadni” – reagált kérdésünkre Farkas Gergely. Potocskáné Kőrösi Anita is tévesnek minősítette a személyére vonatkozó híresztelést. Közölte: nem tervezte és nem tervezi, hogy elindul a pályázaton.

Potocskáné válaszából ugyanakkor következtetni lehet rá, hogy a Jobbik elnöksége – ahogyan a kongresszus után arra már Jakab Péter is utalt – nem feltétlenül Sneider Tamásban gondolkodik. „A pártigazgatói pozíciót a tagságunk felé nyitottuk meg, hiszen olyan emberre van szükségünk, aki belülről is ismeri a Jobbikot. Mivel a Jobbik egy alulról szerveződő párt, ezért azt szeretnénk, hogy a lehető legtöbb tagunk pályázzon a pozícióra, közülük pedig a legjobb tervet benyújtó jelentkező töltheti be a pozíciót” – állapította meg Potocskáné Kőrösi Anita.

A körülmények a jelek szerint nem szegték kedvét Sneider Tamásnak, aki a Népszavának azt nyilatkozta, hogy beadja a pártigazgatói pályázatot.

A pártigazgató fontos szerepet tölt be a helyi szervezetek létrehozásában vagy megszüntetésében, és – ahogyan a Jobbik alapszabálya fogalmaz – „közvetlen irányítása alatt zajlik a párt szervezése”. A pártigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a párt alkalmazottai fölött, feladatai közé tartozik az is, hogy országos programok és rendezvények megszervezéséről gondoskodjon. Pártigazgatói minőségében Szabó Gábor a Jobbik legfontosabb háttérembere volt.

A kormánypárti Origo közben arról írt szerda délelőtt, hogy Varga-Damm Andrea a pártvezetés akarata ellenére kitette közösségi oldalára kongresszusi beszédének egy részét, amelyben a Jobbik politikáját bírálta. Bár a videó aztán elérhetetlenné vált, Varga-Damm Andrea a cikkre válaszolva állította: neki nem tiltották meg beszéde közzétételét, és nem tartozik semmilyen belső ellenzékhez a Jobbikban.