Elkezdték szállítani a háziorvosokhoz a Covid elleni vakcinákat – tudta meg a Népszava. Idén az idősek különösen védtelenek az influenza ellen is, mivel tavaly két évtizede nem látott alacsony értékű volt az átoltottságuk.