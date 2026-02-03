A PTE KK alá közel harminc klinikai és öt kórházi betegellátó egység tartozik Pécsen, illetve Harkányban, Komlón, Mohácson, Siklóson és Szigetváron.
Szintén betegség miatt a négyfős technikai személyzetből már csak egy ember dolgozik, az intézmény teljes fertőtlenítést hajt végre.
Akut légúti fertőzés tüneteivel 250 500-an keresték fel orvosukat.
Az országos tisztifőorvos közölte: remélik, hogy a járványhullámot megtöri majd a karácsonyi ünnepkör, hiszen iskolai szünet lesz.
A jelenlegi adatok alapján az új vírustörzs világszerte az A(H3N2) esetek mintegy egyharmadáért, az EU/EGT országokban pedig körülbelül feléért felelős.
Elkezdték szállítani a háziorvosokhoz a Covid elleni vakcinákat – tudta meg a Népszava. Idén az idősek különösen védtelenek az influenza ellen is, mivel tavaly két évtizede nem látott alacsony értékű volt az átoltottságuk.
Az NNGYK osztályvezetője szerint ezek a számok jóval magasabbak, mint egy éve ilyenkor, és az akut légúti fertőzések mögött leginkább a koronavírus áll.
Az influenza pozitivitási aránya 39,3 százalék volt.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriumába 398 betegtől érkezett légúti minta, 110 betegnél influenza, 15 betegnél a SARS-CoV-2 vírus kóroki szerepét igazolták.
Az intézkedés csütörtöktől lép életbe a központ valamennyi campusán.
A katolikus egyházfő a Szent Péter tér helyett a vatikáni VI. Pál teremben tartott audienciát.
A katolikus egyházfő meg sem jelent az apostoli palota ablakában, így a lakhelyéről közvetítették a pápa tolmácsolt szavait a televíziók.
A katolikus egyházfőnek enyhe tünetei vannak.
Több mint hatezerrel pedig az influenzával diagnosztizáltak száma.
Félt, hogy nem jut neki.
Továbbra is fontos a lakás átszellőztetése, a kézfertőtlenítés, vagy éppen a gyakori kézmosás.
A meteorológiai tél beköszöntével egyre többen küszködnek légúti fertőzéses tünetekkel.
Még nem tudni pontosan, hogy mi történik.
A szakember szerint a két vírus nem tud egymással keveredni.
November közepétől Magyarországon is elérhető - akár a gyerekeknek is - az orron át adható influenza elleni vakcina - közölte a gyártó AstraZeneca csütörtökön az MTI-vel.
A legtöbben a 15-34 éves korosztályból fordultak orvoshoz.
Egyetlen hét alatt megduplázódott az új covidos esetek száma, a hét végén már óránként halt meg egy beteg. Az influenza elleni oltásnál a fő kérdés, hogy lesz-e belőle elég.
Ha valóban kihalt a teljes influenzatörzs, az új lehetőségeket nyit az éves influenza-járványok kezelésében.
A minisztérium azt ígéri, a háziorvosoknál és az üzemorvosoknál napokon belül elérhetővé válik a vakcina.
Ráadásul felbukkantak újabb mutánsok is, de ezek miatt nem kell aggódni.
Bár a koronavírust is légúti kórokozónak tartják, jelentős károsodást okozhat az agyban, a májban, a szívben, a vesében és a véralvadási rendszerekben, egy új amerikai tanulmány szerzői szerint pusztító.
Mindkét kórokozó okozta betegség megelőzésében segít a maszkviselés, a gyakori kézmosás, a fizikai távolságtartás és az immunrendszer harmonikus működésének serkentése.