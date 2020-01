Lezárta távol-keleti határait Oroszország, Indiában és a Fülöp-szigeteken is megjelent a koronavírus

A moszkvai külügyminisztérium arról is határozott, hogy csütörtöktől leállítja az elektronikus vízumkiadást kínai állampolgároknak.

A Fülöp-szigeteki és az indiai hatóságok közölték csütörtökön, hogy megjelent a Kínából kiindult koronavírus a két ázsiai országban is; mindkét helyen egy-egy megbetegedést jelentettek. A Fülöp-szigeteken egy 38 éves kínai nőről van szó, aki a járvány kiindulópontjának számító kínai Vuhanból utazott oda Hongkongon át. A nő szombaton jelentkezett orvosnál enyhe köhögési panasszal. A frissen elkészült teszteredmény szerint koronavírussal fertőződött, de most nincs panasza – mondta Francisco Duque egészségügyi miniszter sajtóértekezletén. India csütörtökön közölte, hogy az országban elsőként van egy koronavírusos beteg a déli Kerala államban. Az illető a vuhani egyetem egyik diákja. Állapota stabil, és elkülönítve ápolják kórházban. Rajta kívül vannak még indiai diákok Vuhanban, de Újdelhi egyelőre nem tervezi, hogy hazaszállítja őket – a szülők követelése ellenére –, csak készenlétben tart egy repülőgépet erre a célra. Ha sor kerülne a szállításra, akkor a hazaérkezőket karanténba helyezik. Japán csütörtökön tudatta, hogy abból a 210 japán állampolgárból, aki Vuhanból hazatért a járvány miatt, 13-nak különböző légúti betegségekre jellemző tünetei vannak, és mindegyiküket kórházban ápolják. A kormány tárgyal arról Pekinggel, hogy további háromszáz japán munkást és családtagjaikat hazaszállítanák a kínai városból még csütörtökön – tették hozzá. Szingapúr csütörtökön evakuálta Vuhanból 92 állampolgárát. Egyelőre egyiküknek sincs panasza, de mindegyiküket 14 napos karanténba helyezik – közölték hivatalosan. Az új-zélandi kormány is tárgyal arról a kínai hatóságokkal, hogy bérelt repülőgéppel elszállítana mintegy 300 embert Vuhanból. Wellington kéthetes karanténba helyezi a hazatérőket. Nagy-Britannia egyelőre nem kapott engedélyt arra a kínai hatóságoktól, hogy a brit állampolgárokért Vuhanba küldött repülőgép felszálljon, és erre legkorábban pénteken van remény – közölte a brit külügyminisztérium. Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök elrendelte Oroszország távol-keleti határainak lezárását a koronavírus terjedésének megakadályozása jegyében. A kormányfő utasította Tatyjana Golikovát, a védekezésért felelős stábot irányító miniszterelnök-helyettest, hogy naponta tájékoztassa a lakosságot a járványhelyzetről és a foganatosított megelőző intézkedésekről. Dél-Korea pedig közölte, hogy a csökkenő kereslet miatt vasárnaptól ritkítja Kínába irányuló járatainak számát, sőt egyes viszonylatokon fel is függeszti a közlekedést. A belga külügyminisztérium a koronavírus miatt módosította Kínára vonatkozó utazási tanácsait, és immár minden nélkülözhetetlen utazás elhalasztását javasolja. Csütörtökön bejelentették: hazaszállítják a fertőzés gócpontjának számító Hupej tartományban rekedt belga állampolgárokat. Információk szerint legalább 600 uniós állampolgár tartózkodik a térségben. A belga tárca közölte: 15 embert szállítanak haza, egyelőre ennyien kérték, hogy elhagyhassák Kínát. A minisztérium javaslata alapján a belga utazási irodák várhatóan minden kínai turistautat törölnek kínálatukból. A már befizetett utazások helyett más úti célokat ajánlhatnak fel ügyfeleiknek, akik választhatják pénzük visszatérítését is. A helyi sajtó beszámolója szerint több belga egyetem – köztük legutóbb a genti is – úgy döntött, hogy lemondja munkatársainak, valamint hallgatóinak tanulmányi utazásait Kínában. A már ott tartózkodók az egyetem költségére visszatérhetnek Belgiumba. A Kínából visszatérőket, illetve a közeljövőben érkező kínai hallgatókat és tanárokat arra kérik, hogy vegyék figyelembe a járvány nyomán hozott egészségügyi előírásokat a vírus terjedésének megakadályozása érdekében. Peter Dutton ausztrál belügyminiszter pedig közölte: a Karácsony-szigeten található tábor a legmegfelelőbb hely arra, hogy a Vuhanból a koronavírus miatt evakuált ausztrál állampolgárokat elkülönítsék. „Az embereket valahol el kell különíteni 14 napig” – jelentette ki. Az ausztrál orvosok szövetsége tiltakozását fejezte ki a döntés miatt. A szervezet vezetője, Tony Barton a Nine Network ausztrál televíziós csatornának azt mondta, a kormánynak inkább az ausztrál szárazföldre kellene az embereket szállítania. A kormány szándéka ellen felemelte a szavát az ellenzék is, amely szerint a kabinet csupán így próbálja igazolni, hogy rengeteg pénzt költött ezekre a táborokra. Az ausztrál sajtóban megszólalt több, a járvány gócpontjának számító közép-kínai Vuhanban lévő ausztrál állampolgár is, akik azt mondták, nem hajlandóak a Karácsony-szigetre menni, inkább Vuhanban maradnak. Gordon Thompson, a sziget kormányzója az ABC ausztrál hírcsatornának adott nyilatkozatában szintén bírálta a tervet, amely szerinte csak tovább rontaná a helynek a táborok miatt már korábban is megtépázott jó hírét.