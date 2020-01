Niedermüller, a rasszizmus és a gyűlölet ellen tüntettek a „rémisztő képződmények”

Már nemcsak Gyurcsány tűnjön el a közéletből, hanem Niedermüller is mondjon le – ezt követelte pár ezer ember kora este az Erzsébet körúton.

A Fidesz felhergelt nyugdíjasai tartottak tömegrendezvényt csütörtök kora este a VII. kerületi önkormányzat Erzsébet körúti épülete előtt, hogy vissza-visszatérően lemondásra szólítsák fel Niedermüller Pétert, a Demokratikus Koalíció (DK) helyi polgármesterét, mert az ATV egyik műsorában azt mondta, csak a „fehér, keresztény, heteroszexuális férfiakat” és nőket nem támadja a kormánypárt. A szervezők szerint DK-s ellentüntetők zavarták meg a programot, benne Reviczky Gábor szavalatát, de nem tudták megakadályozni, hogy sűrű felhördülések közt Illés Boglárka, a Fidelitas elnöke ne nevezze nyíltan gyűlöletkeltőnek, rasszistának párttársaival együtt Niedermüllert. Sűrű gyurcsányozás közepette feltette a kérdést, hová tűntek az utóbbi napokban az emberjogi szervezetek, a Helsinki Bizottság vagy a TASZ, mert most szerinte nem védik meg a magyar fiatalokat. Hangsúlyozta azt is, mindenki tudja, mit lehet várni a DK-tól, hisz már kipróbálta az ország Gyurcsány Ferenc miniszterelnökségét, amikor egekben volt a munkanélküliség és tömegek csúsztak válságba a devizahitelek miatt. Ezt folytatta Azbej Tristan, a Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős államtitkára, aki szerint megint előjöttek a kommunisták, ezért ki kell állni a keresztényellenes gyűlölet ellen. Az este vezérszónoka, Bayer Zsolt Camus nyomán kijelentette, a világ kezd kifordulni önmagából, a bűn önigazolásra szólítja fel az ártatlanságot, s nekik, mármint a Fidesz híveknek az a dolguk, hogy ellenálljanak. A párt kommunikációs igazgatója, Hollik István egész odáig ment, hogy Niedermüller Szent István örökségét akarja eltörölni, a szintén fideszes Bajkai István, a kerület egyik országgyűlési képviselője pedig hosszadalmasan ecsetelte, hogy a DK-s városvezető az emberi jogokat tiporta sárba a kijelentésével, megalázta a jelenlévőket is, a feladat tehát az, hogy megvédjék magukat.