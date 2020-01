Lakóterületeket fenyeget a tűz, szükségállapotot hirdettek az ausztrál fővárosban

Nemzetközi sajtószemle, 2020. január 31.

A lap szerint Orbán Viktornak volt 10 hónapja, hogy bebizonyítsa: a Fidesz tényleg az Európai Néppárt (EPP) tagja akar maradni, ám ebből nem lett semmi. Viszont sokak számára kényelmes, hogy továbbra is érvényes a tagság felfüggesztése, de ettől még a provokációk folytatódnak. A kommentár megállapítja, hogy ami idáig történt, azt úgy is össze lehet foglalni: a kereszténydemokraták behúzzák fülüket-farkukat, igyekeznek kibekkelni a dolgot, próbálnak mindenkinek a kedvére tenni és a döntést bizonytalan időre elhalasztják. A német uniópártok óvnak a túl gyors lépésektől, pedig hát ilyesmiről szó sincs. A magyar kormányfőnek lett volna épp elég ideje, hogy megmutassa: nem lesz több mocskolódó hadjárat, mint amilyen Juncker és Weber ellen zajlott, továbbá a jövőben nem vádolja Sorost az illegális migráció támogatásával. A konzervatívok pedig vehették volna komolyabban a jogállam lebontása miatt aggodalmakat, de nem tették. Nemzetközi szervezetek évek óta dokumentumokkal támasztják alá, hogy Magyarországon a Fidesz átfogó irányítása mellett leépül a demokrácia, ugyanakkor erősödik a korrupció. De hogy az EPP rágja a gittet, az sokaknak jó. A pártcsaládon belül a bírálók mondogathatják, hogy továbbra nyitva van a kizárás lehetősége. A Fidesz támogatói ezzel szemben hivatkozhatnak arra, hogy a kötelékek nem szakadtak el és helyet kell adni a valamivel konzervatívabb nézeteknek is. Az mindenesetre pikáns, hogy a CDU-CSU mellett éppen a mélyrepülést bemutató spanyol, olasz és francia kereszténydemokraták pártolják Orbánt, de hát félnek saját országukban a jobbos pártoktól. A status quo már csak azért is kedvező, mert ily módon a 12 fideszes képviselő továbbra is a néppárti frakció tagja marad, és ők az esetek túlnyomó többségében tudják, melyik gombot kell megnyomni, hogy az kivívja a csoport vezetésének tetszését. Márpedig ezek a voksok befolyást biztosítanak Orbánnak, és így tovább fenyegetőzhet azzal, hogy összeáll a PiS-szel illetve a Ligával. A jövőben is fennáll továbbá a lehetőség számára, hogy kilépjen az EPP-ből, tiltakozásul amiatt, hogy az állítólag balra tolódott. Hogy azután a magyar kormányfő kiről gondolja azt, hogy igaz barátja, az kiderül az úti programjából: jövő hétfőn, amikor a Néppártnak eredetileg határoznia kellett volna a Fidesz sorsáról, akkor ő épp Rómában lép fel olyan ultrakonzervatív politikusok társaságában, mint Salvini.