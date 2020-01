Szekszárdi fideszesek kaszáltak a paksi bővítésen? A rendőrség szerint nincs itt semmi gond

Pénteki interjújában Orbán frontális támadást indított a többségi magyar társadalom vélt ellenségei ellen, és nem a migránsok miatt kelt ki igazán.

A miniszterelnök gondosan vezetett kérdéssor mentén foglalkozott az elmúlt hetek, napok fontosabb kérdéseivel, és egész pályás letámadást intézett az ügyvédi társadalom, az elítéltek és gyöngyöspatai romák jó része ellen.



Operatív törzzsel készülnek a járványra

Orbán először a koronavírussal foglalkozott: mint elmondta, felkészültek a betegség esetleges hazai megjelenésére – jó járványügyi szakembereik vannak, és operatív törzset állítottak fel, amit „Magyarország legjobb közigazgatási szakembere”, Pintér Sándor vezet, de tagja Kásler Miklós egészségügyi miniszter és az országos tisztifőorvos is.

Beszámolója szerint jelenleg nyolc magyar állampolgár van a fertőzészónában tartozó közép-kínai régióban – közülük heten haza is akarnak jönni, amit legkorábban a jövő héten tehetnek meg. Nem szabad pánikot kelteni az ügyben, de bagatellizálni sem szabad a veszélyt, jegyezte meg a miniszterelnök, aki óva intett a rémhírek terjesztésétől.

Egy nő állította meg a 70 határsértőt

A közérdekű bejelentések után pedig már következtek is az Orbán számára hálás témák, amiket a közmédia riportere kellő alákérdezéssel is vezetett be. Arról, hogy egy 70-80 fős migránscsapat a napokban simán átmászott a röszkei határkerítésen, a miniszterelnök kifejtette: a legjobb fizikai határzár sem ér semmit, ha nincsenek bátor emberek – ezt mutatja, hogy a bejutókat egy fegyveres nő állította meg, aki előbb a határsértőkre kiabált, majd figyelmeztető lövésekkel visszakergette őket a kerítés mögé. Azt Orbán már Trócsányi László volt igazságügyi miniszternek köszönte, hogy a „jogi határzár” segítségével a határsértőket pár napon belül egy év börtönbüntetésre ítélték, majd kitoloncolták az országból. A politikus szerint zsebpénznek is kevés lenne, amit az EU a magyar határvédelem támogatására küld – és sajnálja, hogy az unió a nemzetközi határőrségbe, a Frontexbe öli a pénzt, pedig Magyarországon tagállami szinten negyedannyiból is ki lehetne hozni a védelmet, mint amennyit a nemzetközi szervezetnél fordítanak erre.

Orbán: Soros György áll a röszkei betörés mögött is

Persze gyorsan kiderült az is, hogy kik állnak a jó fizikumú és jó felszereléssel érkező, „katonakorú” migránsok mögött: hát a Soros-hálózat emberei. Orbán szerint ugyanis ők szervezik a migrációt az egész Balkánon, elég csak megnézni a Soros-szervezetek migrációt éltető, ahhoz tanácsokat adó honlapjait. Hogy itt mely szervezetekre, milyen tanácsokra gondolt, azt a miniszterelnök nem fejtette ki. Orbán Viktor, ha lehet, még magasabbra kapcsolta a Soros-propagandát: a magyar származású milliárdos szerinte a világ első oligarchája, aki maffiamódszerekkel irányítja a brüsszeli politikusokat és az NGO- szerű ( Non Governmental Organizations, nem kormányzati szervezetek) csoportokat.

Az elfogott határsértők pere a Szegedi Járásbíróságon Fotó: Kelemen Zoltán Gergely / MTI

A 80 százaléknyi, munkából élő magyar – na és a rendbontó romák

Ha már Soros-hálózat, a miniszterelnök őket látja amögött is, hogy jogerősen 100 millió forintot ítéltek meg a gyöngyöspatai roma tanulóknak. Orbán Viktor ebben az ügyben is kőkemény kifejezéseket használt: az alákérdezésre – kinek az érdeke, hogy a gárdafelvonulások után eltelt tíz nyugodt évben újra fellángoltak az indulatok Patán – gyakorlatilag azonnali, őszinte választ adott. Azzal indított, hogy Gyöngyös 80 százalékos nem cigány lakosság él együtt a 20 százaléknyi roma kisebbséggel, és az elmúlt években áldatlan állapotok alakultak ki a helyi iskolában: sok család nem küldte be gyereket az iskolába, van aki 500 óra igazolatlan hiányzást halmozott fel, de aki bejárt az órákra, az sem tartotta be a házirendet, a szülők és gyerekek pedig nem egy esetben megfenyegették a tanárokat – mondta Orbán, következő mondataiban azt is pontosítva, hogy kik voltak a rendbontók.

„Erre úgy reagáltak a nem roma magyarok, hogy miután a gyerekük nem tud rendesen tanulni (…) szép lassan elkezdték kivenni a gyerekeiket az iskolából. Tehát egy 80 százalékban nem cigány településről a 80 százalék nem cigány lakosság gyerekeit viszik el. Tehát az az érzés alakult ki a nem romákban Gyöngyöspatán, hogy ők vannak többségben, mégis, őnekik kell állandóan meghátrálni, elnézést kérni, velük van a baj, és most még, akik lehetetlenné tették, hogy a gyerekeik rendesen tanuljanak, most azoknak milliókat kell kifizetni a Soros-szervezetek által indított eljárások eredményeképpen, bírói döntések alapján (…) úgy érzik, hogy saját hazájukban ellenséges közegben vannak.”

Itt a többségnek kellett meghátrálnia, és most milliókat kellene kifizetni a tanulást akadályozó diákoknak; a patai többség úgy érezhette, hogy ellenséggé vált a saját hazájában. A kormány viszont 80 százaléknyi, tisztességes, munkából élő magyar oldalán áll, akik Patán éppen most meghátrálásban vannak – mondta Orbán. Nem támogatjuk, hogy azoknak fizessenek, akik hátráltatták az oktatást – hangsúlyozta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy itt nem csak etnikai törésvonal van, a rendbontók a tisztességes gyöngyöspatai cigány családoknak is gondot okoztak.

„Sokan egész nap keccsölnek, míg mások – történetesen cigányok – minden munka nélkül jutnak pénzhez.” Tegyük hozzá, a gyöngyöspatai iskolában éveken át hatósági figyelmeztetések ellenére elkülönítve tanították a cigány gyerekeket, akik a felső emeleten tanuló magyar diákok mosdóit sem használhatták, nem vehettek részt úszásoktatáson, iskolai kiránduláson vagy ünnepségeken. Az ügyben jogerős bírósági ítélet kötelezi kártérítés kifizetésére az államot. Év eleji kormányinfóján pedig így fogalmazott a patai kártérítésekről .:” Tegyük hozzá, a gyöngyöspatai iskolában éveken át hatósági figyelmeztetések ellenére elkülönítve tanították a cigány gyerekeket, akik a felső emeleten tanuló magyar diákok mosdóit sem használhatták, nem vehettek részt úszásoktatáson, iskolai kiránduláson vagy ünnepségeken. Az ügyben jogerős bírósági ítélet kötelezi kártérítés kifizetésére az államot.

Hasonló intenzitású rohamot intézett Orbán az elítélteknek szintén jogerősen járó kártérítések miatt: a riporter felvezetésére – miszerint Magyar György ügyvédi irodája 420 esetben félmilliárdos kártérítést perelt ki az államtól a rossz körülmények miatt fogvatartott rabok képviseletében – a miniszterelnök felháborodva válaszolt.



37 éve vagyok a politikában, 14 éve miniszterelnökként, de én még ilyent nem láttam. Emberek, akik ügyvédnek mondják magukat, felépítenek egy bizniszt, és 12 ezer pert indítanak saját hazájukkal szemben

– háborgott a kormányfő. Orbán hangsúlyozta, maga is jogi egyetemet végzett, és számára kérdéses , hogy ezek az emberek hol szerezték a diplomájukat. A megszerzett pénzek 60 százaléka ügyvédek számlájára, letétbe kerül, ez nyilvánvalóan börtönbiznisz – mondta a miniszterelnök, aki szerint a bűnözők összejátszanak az ügyvédekkel

Képünk illusztráció Fotó: Népszava

Amit Orbán pontosan tudhat

A jogász végzettségű Orbánnak ugyanakkor nyilvánvalóan tudnia kell, hogy az ügyvédi letétekben lévő pénz a jogi folyamat lezárása után ügyfélhez kerül, a képviselő annak kamataival és költségeivel is el kell számoljon. Miniszterelnökként pedig azzal is teljesen tisztában lehet, hogy a raboknak az Emberi Jogok Európai Bíróságánál megítélt kártérítési összegekből első körben mindig a bűncselekmények áldozatait kártalanítják.