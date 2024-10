Lezárult az egyeztetés, szombat este is tartanak tüntetést Novák Katalin lemondásáért

Még a pénteki tiltakozáson jelentették be, hogy minden nap este hatkor demonstrálnak a Sándor-palotánál egészen addig, amíg az államfő be nem jelenti a távozását. A ma esti demonstráción Hodász András is felszólal.