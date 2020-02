Az elhízást is megelőzheti a minőségi szülő-gyerek kapcsolat

Tudományosan is igazolták: az anyával való kapcsolat a gyerek lelki egészségén túl testsúlyának későbbi alakulását is befolyásolja. Persze a megfelelő étrend is fontos.

Drasztikusan emelkedett a túlsúlyos gyerekek száma az Egyesült Államokban, a 4-5 éveseknek már nagyjából 10 százalékának van súlyfeleslege, a New York-i egészségügyi minisztérium szerint ez a kétszerese a húsz évvel ezelőtti számnak. „Az elhízott gyerekeknél nagyobb valószínűséggel alakul ki magas vérnyomás és emelkedik meg a koleszterinszint” – mondta Richard Seidman gyermekorvos, a Los Angeles Care Health Plan főorvosa. „Ezeknek a gyerekeknél fokozott a légzési és ízületi problémák kialakulásának kockázata is, de nagyobb eséllyel vannak pszichológiai és önértékelési problémáik is.

Először igazolta kutatás, hogy a gyermekkori elhízás kialakulásában az anyával való kapcsolat meghatározó jelentőségű. A Buffalo Egyetem kutatóinak nemrég az Obesity című folyóiratban publikált tanulmánya szerint az érzelmileg elhanyagolt gyermekek nagyobb eséllyel lesznek túlsúlyosok. A vizsgálatból kiderült, a táplálkozáshoz nem kapcsolódó tevékenységek, például játék során hiányzó érzelmi melegség is növeli az elhízás kockázatát – írta a Healthline . A meleg érzelmi légkör és a gyerek első születésnapja előtti aktív játékidő különösen fontos a tudósok szerint.

Nagyobb gyerekek esetében sincs minden veszve, a portál összegyűjtötte, hogy a jó kapcsolat kialakítása és fenntartása mellett milyen étrendi változtatásokat tehetnek a szülők a túlsúly megelőzéséért. Elsősorban a cukros italok fogyasztásának korlátozását ajánlják, és felhívják a figyelmet, hogy a gyümölcslevek is ebbe a kategóriába tartoznak, a legtöbb alma- és narancslé is tele van cukorral, ahogy a sport- és energiaitalok is. Érdemes követni a gyerek napi étrendjét, az otthoni étkezések elkészítésénél pedig törekedni arra, hogy azok minél több gyümölcsöt és zöldséget tartalmazzanak. Ha a gyerek nem vevő ezekre és általában az újdonságokra, ne adjuk fel a próbálkozást, ha ugyanis sokszor találkozik a számára újfajta élelmiszerrel, előbb-utóbb megkóstolja, később pedig akár meg is szeretheti. A gyorsételek fogyasztását akkor is érdemes korlátozni, ha ezek tűnnek a legkönnyebb megoldásnak. Célszerű, ha egészséges ételekkel töltjük meg a hűtőt, és nincsenek elérhető közelségben a nasik és az édességek sem.

A példamutatás a legjobb módszer, a gyerek egy idő után azt teszi, amit a szüleitől lát. A délután és hétvégén végzett aktív elfoglaltságok, a kirándulás, a közös sportolás össze is kovácsolja a családot. A kütyüzéssel töltött idő csökkentése mellett vezessünk be naponta legalább egyórás fizikai aktivitást. A rendszeres mozgás nem kell, hogy élsportolást jelentsen, a kerékpározás, az úszás, de a haverokkal való focizás is olyan szokás, amely akár felnőttkorban is folytatható.