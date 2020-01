Nagy-Britanniában is megjelent a koronavírus

Netanjahu villámlátogatása Moszkvában.

Egy hétbe se telt, hogy az orosz elnök viszonozhatta az ügyvezető izraeli kormányfő vendégszeretetét. Vlagyimir Putyin a Jeruzsálemben tartott Holokauszt Világfórum egyik díszvendége volt múlt csütörtökön, most pedig a Kremlben fogadta Benjamin "Bibi" Netanjahut. A két vezető az évek során szoros kapcsolatot épített ki, és kiválóan megtanulták, hogyan simítsák el az országaik közötti ellentéteket. Rövid megbeszélésükön ezúttal is egy érzékeny téma volt napirenden: a Donald Trump által kedden, az évszázad alkujaként bemutatott palesztin-izraeli rendezési terv. Az ügyvezető izraeli miniszterelnök a kamerák előtt külön felhívta a figyelmet arra, hogy Washingtonból rögtön Moszkvába vezetett az útja, hogy kikérje az orosz elnök véleményét az elképzelésről. Vlagyimir Putyin a nyilvánosság előtt mégsem minősítette a béketervet, a Kreml pedig hivatalos csatornákon csupán annyit közölt, hogy "tovább elemzik annak tartalmát." Moszkva nem véletlenül vonakodik az állásfoglalástól. Oroszország arra törekszik, hogy betöltse azt a kiváltságos közvetítőszerepet, ami akkor üresedett meg, amikor az Egyesült Államok Jeruzsálemet ismerte el a zsidó állam fővárosaként, magára haragítva ezzel a palesztin vezetést. Habár a Trump-féle béketerv mögé több befolyásos arab ország, köztük például Szaúd-Arábia is felsorakozott, a palesztinok ezt az elképzelést is elutasították, mondván Washington megint Izraelnek kedvez a leginkább vitatott kérdésekben. Vlagyimir Putyin hallgatása ellenére azonban gondoskodott róla, hogy Benjamin Netanjahu villámlátogatása ne legyen eredménytelen: kegyelemben részesítette, az Oroszországban hasis birtoklásért elítélt izraeli-amerikai Naamar Iszakárt. A 26 éves lány szabadon engedéséért az ügyvezető izraeli kormányfő is lobbizott, Iszakár pedig most Netanjahu különgépével térhetett haza. Putyin ezzel újabb löketet adott Bibi újraválasztási kampányának.